Patogesnis įkrovimas: „Enefit“ stotelėse Lietuvoje jau galima atsiskaityti banko kortele

Pasak „Enefit“ viešojo įkrovimo tinklo plėtros vadovo Tomo Žilionio, Lietuvos įkrovimo tinklas jau yra neblogai išplėtotas, todėl atėjo laikas galvoti apie papildomus sprendimus, gerinančius vairuotojų patirtį.
Daugiau naujienų apie elektromobilius – specialioje „Elektromobilis“ rubrikoje.
„Matome ir girdime klientų poreikį atsiskaityti už įkrovimus banko kortelėmis, o ne programėlėmis ar specialiomis RFID kortelėmis. Tai atsakas į jų lūkesčius. Šiandien jau galime pasidžiaugti, kad funkcionalumas įdiegtas praktiškai visame tinkle Lietuvoje“, – teigia T. Žilionis.
Šiuo metu „Enefit“ tinkle Lietuvoje veikia per 280 stotelių, iš kurių daugiau nei 95 proc. jau turi bekontakčio atsiskaitymo funkciją. Tokių patobulinimų poreikį iliustruoja ir rinka: Energetikos agentūros duomenimis, liepą šalyje registruotas rekordinis elektromobilių skaičius. Remiantis „GridX“ ataskaita, Lietuva pagal elektromobilių ir įkrovimo stotelių skaičių, tenkantį tūkstančiui gyventojų, lenkia tiek Latviją, tiek Estiją.
Šis funkcionalumas jau veikia ir „Enefit“ tinkle Estijoje, o artimiausiu metu paslauga bus pradėta teikti Latvijoje bei Lenkijoje. Iš viso bendrovė Baltijos šalyse ir Lenkijoje valdo daugiau nei 1500 įkrovimo jungčių.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!