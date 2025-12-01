Jau yra 3 idėjos, kaip bus šalinami skrydžiams trukdantys balionai: „Vasarį turėsime veikiantį prototipą“

Premjerė Inga Ruginienė, vis dar laukianti A. Lukašenkos geranoriškumo, su žiniasklaida bendrauti atsisakė. Pasigirti, kad kažką daro, pabandė tik Ekonomikos ir inovacijų ministerija – pristatė 3 verslininkų idėjas, kaip būtų galima numušinėti balionus danguje. Tačiau paaiškėjo, kad viskas kol kas tik idėjų lygyje, o pirmieji prototipai galbūt atsiras tik vasarį.
Kiek ankstesniame pareiškime premjerė nurodė, kad sankcijų Baltarusijai neplanuoja, nes dar nori įsitikinti, ar A. Lukašenka tikrai piktybiškai kenkia Lietuvai.
„Kai išnaudosime visus kanalus ir matysime, kad vis tiek iš tos pusės yra absoliučiai piktybinis veiksmas ir nenoras nieko daryti, tuomet įjungsime griežčiausias priemones“, – tikina I. Ruginienė.
„Šią naktį turėjome 57 fiksuotus atvejus“, – pasakoja Vidaus reikalų viceministras Vaidotas Jakštas.
Toliau demonstruoja cinizmą
Maža to, A. Lukašenkos režimas arba tie, kas skraidina cigaretes, pademonstravo ne malonę, kurios laukia I. Ruginienė, o cinizmą. Balionus leido kas pusvalandį po keletą, kad lėktuvai neskristų visą naktį. 31 skrydis buvo atšauktas, 9 pavėlinta, o 10 orlaivių leidosi ne Vilniuje. Nepatogumų patyrė apie 7,5 tūkst. keleivių.
„Dar vienas įrodymas, kad tikrai pasityčiojama iš mūsų valstybės, ir tai daroma reguliariai, diskredituojant mus ir mūsų valstybės institucijas bei parodant, kad mūsų Vyriausybė negali įveikti šio iššūkio. Neturi plano, ir tai yra faktas“, – sako Konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas.
Valstybė jaučiasi bejėgė ne tik prieš A. Lukašenką ar jo siunčiamus balionus, bet ir prieš kontrabandininkus.
TV3 žinios prašė premjerės komentaro, tačiau I. Ruginienės atstovas informavo, kad ji visuomenei nieko nesakys. Neaišku, kiek dar premjerė lauks A. Lukašenkos malonės ir ar jos kantrybė jau išsemta.
„Kol kas tikrai neplanuojame uždaryti sienos, nes tai būtų labiau diplomatinio poveikio priemonė, nesprendžianti problemos iš esmės. Reikia ieškoti kitų priemonių, kurios padėtų šiuo atveju“, – tikina V. Jakštas.
Sanatorija „Belorus“ – valstybinė Baltarusijos įstaiga, veikianti Druskininkuose. L. Kasčiūnas sako, kad jei Lukašenka laiko įkaitais mūsų firmų vilkikus, mes galime panašiai pasielgti su baltarusių turtu.
Verslininkai teikia idėjas
Bet valdžia rodo ne jėgą, o bejėgiškumą. Matydami, kad valdžia nesugeba išspręsti nei vilkikų, nei balionų problemos, kažkas sukūrė atskirą puslapį, kuriame, remdamiesi orų prognozėmis ir vėjo kryptimi, vertina, kuriomis dienomis didžiausia rizika, kad dėl balionų Vilniaus oro uostas neveiks. Iki gruodžio 10-os beveik visos dienos bus palankios balionų paleidimui į Lietuvą, todėl skrydžiai galimai vėl sustos.
Parodyti, kad kažką daro, nusprendė Ekonomikos ir inovacijų ministras. Ministerija kvietė verslininkus teikti idėjas, kaip galima apsisaugoti nuo skraidančių balionų. Trijų atrinktų idėjų autoriams skirta po 100 tūkst. eurų, o jie bus pakviesti idėjas paversti realybe.
„Mūsų konsorciumo sprendimas – dirižablio platforma paremta sistema. Šiuo metu integruojami skirtingi subsistemų elementai ir pradedamas sistemos testavimas“, – sako Konsorciumo „Dobis“ atstovas Dominykas Milašius.
„Sistema susideda iš fiksuoto orlaivio bei aukštai kylančio bepiločio orlaivio, kuris nešasi lazerį, galintį aptikti ir naikinti taikinius ore“, – pasakoja „IT logika“ atstovas Linas Gležanskas.
Tačiau viskas kol kas tik idėjų lygyje, neaišku, ar kūrėjams viskas pavyks. Greitų sprendimų čia nėra.
„Su kolegomis dėliojamės tolesnius veiksmus, kokio reikia kito etapo, kad atitiktų kūrėjų poreikius. Sausį tas etapas jau vyks, ir tikimės, kad vasarį turėsime veikiantį prototipą“, – tikina Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas.
Blaškosi ir Generalinė prokuratūra. Prieš kelias savaites generalinė prokurorė teisinosi, kad negali į balionus žiūrėti plačiau, todėl įtariamuosius kaltina tik dėl kontrabandos. Tačiau šiandien jau pranešta, kad pradėtas tyrimas dėl padėjimo priešiškai valstybei veikti prieš Lietuvą.
