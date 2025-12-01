 
Kalendorius
Gruodžio 1 d., pirmadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Viceministras apie balionus iš Baltarusijos: „Tokių stebuklingų sprendimų „čia ir dabar“ kol kas nėra“

2025-12-01 13:18 / šaltinis: ELTA
2025-12-01 13:18

Krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa sako – nors „stebuklingų“ sprendimų apsiginti nuo kontrabandinių balionų iš Baltarusijos antplūdžio šiuo metu nėra, Lietuva šiuo klausimu telkia partnerių paramą, siekia sankcijomis didinti spaudimą Aliaksandro Lukašenkos režimui ir ieško technologinių kovos su balionais priemonių.

Krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa sako – nors „stebuklingų“ sprendimų apsiginti nuo kontrabandinių balionų iš Baltarusijos antplūdžio šiuo metu nėra, Lietuva šiuo klausimu telkia partnerių paramą, siekia sankcijomis didinti spaudimą Aliaksandro Lukašenkos režimui ir ieško technologinių kovos su balionais priemonių.

REKLAMA
1

„Tokių stebuklingų sprendimų „čia ir dabar“ kol kas nėra, bet aktyviai ties tuo dirbame“, – žurnalistams Briuselyje pirmadienį sakė K. Aleksa.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Darbuojamės kartu – ir Lietuvos verslas, ir įvairios kompanijos, ir Lietuvos kariuomenė, dirbame, (…) testavimas vyksta nuolat“, – teigė jis.

REKLAMA
REKLAMA

Lietuva gynybos nuo oro balionų klausimą kelia europiniu formatu – krašto apsaugos viceministras Briuselyje pirmadienį dalyvauja ES Užsienio reikalų taryboje. 

REKLAMA

„Tikrai bus klausimas keliamas dėl politinio spaudimo, tokio solidarumo iš Europos Sąjungos pusės, kad mes spaustume Baltarusijos pusę, taip pat yra sankcijų klausimas“, – kalbėjo viceministras.

„Kelsime atskirą klausimą dėl šitos situacijos – mūsų bus viena iš linijų, kad mes prašysime tam tikrų inovatyvių sprendimų, kadangi puikiai suprantame, kad tai nėra technologiškai toks paprastas klausimas, nuleidimas šitų balionų“, – tikino K. Aleksa.

REKLAMA
REKLAMA

Pirmadienį Ekonomikos ir inovacijų ministerija (EIM) pranešė, kad kovai su kontrabandiniais balionais kaip geriausi technologiniai sprendimai atrinkti trijų konsorciumų – bendrovių „IT Logika“, „Teltonika“ ir „Dangaus šviesos“ – siūlymai, bendrovės gaus 1 mln. eurų finansavimą.

Krašto apsaugos viceministro teigimu, šiuo metu pasaulyje nėra vieno technologinio sprendimo kontrabandą gabenantiems balionams nuleisti, todėl siekiama didesnio europinio įsitraukimo sprendžiant šiuos iššūkius.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

ELTA primena, kad praėjusią savaitę Lietuvos oro erdvėje fiksuotas išskirtinis iš Baltarusijos leidžiamų kontrabandinių balionų aktyvumas – dėl to vėlų penktadienio vakarą buvo laikinai sustabdytas Vilniaus oro uosto darbas.

Sekmadienio vakarą sostinės oro uosto veikla vėl buvo sustabdyta, darbą jis atnaujino tik pirmadienį paryčiais. 

REKLAMA

Bendrovės „Oro navigacija“ direktorius Saulius Batavičius teigė, kad Vilniaus oro uostas dėl fiksuotų jo kryptimi skrendančių balionų buvo uždarytas 11 valandų. Anot jo, iš viso buvo paleista 60 balionų, iš kurių apie 40 buvo kritiškai svarbiose eismui į Vilniaus oro uostą vietose.

Dėl pastaruosius mėnesius į Lietuvą atskriejančių kontrabandinių balionų šauktas ne vienas Nacionalinio saugumo komisijos (NSK) posėdis, Baltarusijos hibridinės atakos klausimas aptarinėjamas įvairiais formatais šalies ir tarptautiniu lygiu.

Reaguojant į vis pasikartojančius incidentus, Lietuvos Vyriausybė spalio pabaigoje nusprendė mėnesiui uždaryti Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija. Tiesa, jų veikla buvo atnaujinta prieš pusantros savaitės. 

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų