Viceministras apie balionus iš Baltarusijos: „Tokių stebuklingų sprendimų „čia ir dabar“ kol kas nėra“

„Tokių stebuklingų sprendimų „čia ir dabar“ kol kas nėra, bet aktyviai ties tuo dirbame“, – žurnalistams Briuselyje pirmadienį sakė K. Aleksa.
„Darbuojamės kartu – ir Lietuvos verslas, ir įvairios kompanijos, ir Lietuvos kariuomenė, dirbame, (…) testavimas vyksta nuolat“, – teigė jis.
Lietuva gynybos nuo oro balionų klausimą kelia europiniu formatu – krašto apsaugos viceministras Briuselyje pirmadienį dalyvauja ES Užsienio reikalų taryboje.
„Tikrai bus klausimas keliamas dėl politinio spaudimo, tokio solidarumo iš Europos Sąjungos pusės, kad mes spaustume Baltarusijos pusę, taip pat yra sankcijų klausimas“, – kalbėjo viceministras.
„Kelsime atskirą klausimą dėl šitos situacijos – mūsų bus viena iš linijų, kad mes prašysime tam tikrų inovatyvių sprendimų, kadangi puikiai suprantame, kad tai nėra technologiškai toks paprastas klausimas, nuleidimas šitų balionų“, – tikino K. Aleksa.
Pirmadienį Ekonomikos ir inovacijų ministerija (EIM) pranešė, kad kovai su kontrabandiniais balionais kaip geriausi technologiniai sprendimai atrinkti trijų konsorciumų – bendrovių „IT Logika“, „Teltonika“ ir „Dangaus šviesos“ – siūlymai, bendrovės gaus 1 mln. eurų finansavimą.
Krašto apsaugos viceministro teigimu, šiuo metu pasaulyje nėra vieno technologinio sprendimo kontrabandą gabenantiems balionams nuleisti, todėl siekiama didesnio europinio įsitraukimo sprendžiant šiuos iššūkius.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę Lietuvos oro erdvėje fiksuotas išskirtinis iš Baltarusijos leidžiamų kontrabandinių balionų aktyvumas – dėl to vėlų penktadienio vakarą buvo laikinai sustabdytas Vilniaus oro uosto darbas.
Sekmadienio vakarą sostinės oro uosto veikla vėl buvo sustabdyta, darbą jis atnaujino tik pirmadienį paryčiais.
Bendrovės „Oro navigacija“ direktorius Saulius Batavičius teigė, kad Vilniaus oro uostas dėl fiksuotų jo kryptimi skrendančių balionų buvo uždarytas 11 valandų. Anot jo, iš viso buvo paleista 60 balionų, iš kurių apie 40 buvo kritiškai svarbiose eismui į Vilniaus oro uostą vietose.
Dėl pastaruosius mėnesius į Lietuvą atskriejančių kontrabandinių balionų šauktas ne vienas Nacionalinio saugumo komisijos (NSK) posėdis, Baltarusijos hibridinės atakos klausimas aptarinėjamas įvairiais formatais šalies ir tarptautiniu lygiu.
Reaguojant į vis pasikartojančius incidentus, Lietuvos Vyriausybė spalio pabaigoje nusprendė mėnesiui uždaryti Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija. Tiesa, jų veikla buvo atnaujinta prieš pusantros savaitės.
