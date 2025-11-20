Rūdninkų poligone baigiamas modernių šaudyklų kompleksas

Kariai jau artimiausiu metu galės naudotis 7,3 mln. eurų vertės sunkiųjų kulkosvaidžių šaudykla. Iki metų pabaigos bus baigtas 3,6 mln. eurų vertės individualaus kovinio šaudymo kompleksas. Taip pat baigiamos 600 m šaulių ginklų ir prieštankinių ginklų šaudyklų statybos. Jų vertė siekia atitinkamai 4,2 mln. ir 1,1 mln. eurų.
Ministerijos teigimu, šie projektai sustiprins bendrą gynybinį pasirengimą ir išpės poligono pajėgumus.
„Naujosios šaudyklos sudarys palankias treniruočių sąlygas Lietuvos kariuomenei, Vokietijos brigadai ir kitiems NATO sąjungininkų kariams“, – pranešime sakė krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.
Keturių šaudyklų statybai iš viso skirta 16,3 mln. eurų.
