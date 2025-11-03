 
Kalendorius
Lapkričio 3 d., pirmadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Matulionis: gynybos biudžeto lėšos bus panaudotos tinkamai – problemos kuriamos dirbtinai

2025-11-03 13:40 / šaltinis: ELTA
2025-11-03 13:40

Paaiškėjus, kad Krašto apsaugos ministerija (KAM) šiuo metu yra panaudojusi apie 55 proc. viso 2025 m. skirto gynybos biudžeto, prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis tikina, kad iki metų pabaigos likusios lėšos bus tinkamai įsisavintos.

D. Matulionis (nuotr. R. Riabovas/BNS)

Paaiškėjus, kad Krašto apsaugos ministerija (KAM) šiuo metu yra panaudojusi apie 55 proc. viso 2025 m. skirto gynybos biudžeto, prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis tikina, kad iki metų pabaigos likusios lėšos bus tinkamai įsisavintos.

REKLAMA
1

„Kalba eina apie įsigijimus, tai yra apie 40 proc. KAM biudžeto. Dar mes turime du mėnesius. Tie pinigai bus tinkamai panaudoti ir čia lygioje vietoje bandoma sukurti problemą“, – žurnalistams Prezidentūroje teigė D. Matulionis. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jam antrino ir kandidatas į krašto apsaugos ministru Robertas Kaunas.

„Esu su situacija supažindintas ir patikintas, kad, remiantis jau trečio ketvirčio duomenimis, procentas yra gerokai didesnis. Taip pat esu patikintas, kad tai yra normali praktika ir iki metų galo būna užkontraktuotas praktiškai visas biudžetas“, – dėstė politikas.

REKLAMA
REKLAMA

„Neužtenka tik skirti didelio finansavimo, reikia sugebėti ir tinkamai jį panaudoti“, – akcentavo socialdemokratas. 

REKLAMA

Praėjusią savaitę krašto apsaugos viceministras Tomas Godliauskas teigė, jog KAM yra panaudojusi 55 proc. viso 2025 m. skirto gynybos biudžeto. Pasak jo, iki metų pabaigos tikimasi įsisavinti ir likusius asignavimus – dalį jų numatoma skirti avansiniams mokėjimams už įsigyjamą ginkluotę.

2025 m. Lietuvos asignavimai KAM siekia 4,01 proc. nuo bendrojo vidaus produkto (BVP) arba 3,349 mlrd. eurų.

REKLAMA
REKLAMA

ELTA primena, kad kitų metų valstybės biudžete gynybai finansuoti numatyta 5,38 proc. nuo BVP arba 4,79 mlrd. eurų. 

Dalį šių asignavimų sudarys Valstybės gynybos fondo pajamos – kitais metais ši suma sieks 700,3 mln. eurų.

Lietuva iki 2030-ųjų gynybai kasmet įsipareigojo skirti po 5–6 proc. BVP – tokį sprendimą Valstybės gynimo taryba (VGT) priėmė šį sausį.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų