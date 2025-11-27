 
Kalendorius
Lapkričio 27 d., ketvirtadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

KAM tęsia vidinį tyrimą, kodėl su defektais „Fegdos“ nutiestas kelias pripažintas baigtu statyti

2025-11-27 15:15 / šaltinis: ELTA
2025-11-27 15:15

Bendrovei „Fegda“ nekokybiškai nutiesus kelią į Rūdninkų poligoną, susitarimą dėl trūkumų šalinimo su įmone sudariusi Krašto apsaugos ministerija (KAM) antrą mėnesį tęsia vidinį tyrimą, kaip su defektais pastatytas kelias apskritai buvo pripažintas baigtu.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija (nuotr. Tv3.lt/Ruslano Kondratjevo)

Bendrovei „Fegda“ nekokybiškai nutiesus kelią į Rūdninkų poligoną, susitarimą dėl trūkumų šalinimo su įmone sudariusi Krašto apsaugos ministerija (KAM) antrą mėnesį tęsia vidinį tyrimą, kaip su defektais pastatytas kelias apskritai buvo pripažintas baigtu.

REKLAMA
2

„Krašto apsaugos ministerijos Korupcijos prevencijos ir tyrimų skyrius vykdo aplinkybių tyrimą, kurio metu tiriamos kelio pripažinimo baigtu statyti aplinkybės“, – komentare Eltai ketvirtadienį nurodė ministerija paklausus, kokiame etape yra vykdomas tyrimas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Aplinkybių tyrimo rezultatai bus žinomi jam pasibaigus“, – nurodė ministerija.

Kelią baigtu statyti 2023 m. gruodį pripažino iš krašto apsaugos sistemos atstovų sudaryta žinybinė komisija, pernai pavasarį kelias perduotas valdyti kariuomenei. 

REKLAMA
REKLAMA

Apie tai, kad KAM vykdo vidinį tyrimą, ar institucijoje buvo tinkamai atliktos kelio rangos darbų priėmimo procedūros, pranešta spalio pradžioje.

REKLAMA

Eltai ministerija patikslino, kad aplinkybių tyrimas pradėtas rugsėjo paskutinę dieną krašto apsaugos ministro įsakymu – tuomet šias pareigas dar ėjo Dovilė Šakalienė.

Anksčiau ketvirtadienį pranešta, kad dėl kelio į poligoną darbų bus atlikta nepriklausoma ekspertizė, pagal ją „Fegda“ įsipareigos pašalinti visus trūkumus arba nutiesti kelią iš naujo ir įmonės lėšomis.

REKLAMA
REKLAMA

Susitarimą sudarė „Fegda“, Lietuvos kariuomenė ir KAM pavaldi Infrastruktūros valdymo agentūra.

Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sakė, kad rangovas prisiėmė atsakomybę dėl atlikto broko ir „Fegdos“ klausimas yra uždarytas.

Kaip skelbė portalas „Delfi“, į Rūdninkų poligoną vedančiame kelyje iš karto po įrengimo pastebėti defektai, tačiau karinį projektą koordinuojanti Krašto apsaugos ministerija (KAM) iš „Fegdos“ nereikalauja kelio tiesti iš naujo, jis šiuo metu tik remontuojamas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

D. Šakalienė anksčiau yra užsiminusi, jog išsikvietusi „Fegdos“ atstovus pasikalbėti dėl šios situacijos sulaukė griežtos Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) lyderio M. Sinkevičiaus reakcijos – politikas taip pat yra šioje įmonėje yra dirbęs komercijos direktoriumi.

Kaip skelbė ELTA, žiniasklaidai paviešinus informaciją apie su defektais nutiestą kelią į poligoną, KAM pradėjo vidinį tyrimą, o buvusi ministrė D. Šakalienė teigė, kad su ministerijos teisininkais ieškoma būdų taikyti „baltųjų“ ir „juodųjų“ tiekėjų sąrašo principą, kuris ateityje padėtų užtikrinti didesnę kokybę vystant karinius projektus.

Kaip skelbta, šiuo metu prie Rūdninkų poligono iš viso nutiesta apie 30 kilometrų kelių, iš kurių „Fegda“ įrengė du bendro maždaug 6,5 km ilgio kelius, pagal dvi sutartis „Fegda“ turėtų nutiesti dar du – 1,5 ir 4,5 kilometrų ilgio – kelius.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų