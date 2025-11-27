KAM tęsia vidinį tyrimą, kodėl su defektais „Fegdos“ nutiestas kelias pripažintas baigtu statyti

„Krašto apsaugos ministerijos Korupcijos prevencijos ir tyrimų skyrius vykdo aplinkybių tyrimą, kurio metu tiriamos kelio pripažinimo baigtu statyti aplinkybės“, – komentare Eltai ketvirtadienį nurodė ministerija paklausus, kokiame etape yra vykdomas tyrimas.
„Aplinkybių tyrimo rezultatai bus žinomi jam pasibaigus“, – nurodė ministerija.
Kelią baigtu statyti 2023 m. gruodį pripažino iš krašto apsaugos sistemos atstovų sudaryta žinybinė komisija, pernai pavasarį kelias perduotas valdyti kariuomenei.
Apie tai, kad KAM vykdo vidinį tyrimą, ar institucijoje buvo tinkamai atliktos kelio rangos darbų priėmimo procedūros, pranešta spalio pradžioje.
Eltai ministerija patikslino, kad aplinkybių tyrimas pradėtas rugsėjo paskutinę dieną krašto apsaugos ministro įsakymu – tuomet šias pareigas dar ėjo Dovilė Šakalienė.
Anksčiau ketvirtadienį pranešta, kad dėl kelio į poligoną darbų bus atlikta nepriklausoma ekspertizė, pagal ją „Fegda“ įsipareigos pašalinti visus trūkumus arba nutiesti kelią iš naujo ir įmonės lėšomis.
Susitarimą sudarė „Fegda“, Lietuvos kariuomenė ir KAM pavaldi Infrastruktūros valdymo agentūra.
Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sakė, kad rangovas prisiėmė atsakomybę dėl atlikto broko ir „Fegdos“ klausimas yra uždarytas.
Kaip skelbė portalas „Delfi“, į Rūdninkų poligoną vedančiame kelyje iš karto po įrengimo pastebėti defektai, tačiau karinį projektą koordinuojanti Krašto apsaugos ministerija (KAM) iš „Fegdos“ nereikalauja kelio tiesti iš naujo, jis šiuo metu tik remontuojamas.
D. Šakalienė anksčiau yra užsiminusi, jog išsikvietusi „Fegdos“ atstovus pasikalbėti dėl šios situacijos sulaukė griežtos Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) lyderio M. Sinkevičiaus reakcijos – politikas taip pat yra šioje įmonėje yra dirbęs komercijos direktoriumi.
Kaip skelbė ELTA, žiniasklaidai paviešinus informaciją apie su defektais nutiestą kelią į poligoną, KAM pradėjo vidinį tyrimą, o buvusi ministrė D. Šakalienė teigė, kad su ministerijos teisininkais ieškoma būdų taikyti „baltųjų“ ir „juodųjų“ tiekėjų sąrašo principą, kuris ateityje padėtų užtikrinti didesnę kokybę vystant karinius projektus.
Kaip skelbta, šiuo metu prie Rūdninkų poligono iš viso nutiesta apie 30 kilometrų kelių, iš kurių „Fegda“ įrengė du bendro maždaug 6,5 km ilgio kelius, pagal dvi sutartis „Fegda“ turėtų nutiesti dar du – 1,5 ir 4,5 kilometrų ilgio – kelius.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!