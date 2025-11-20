 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Rūdninkų poligone baigiamas statyti šaudyklų kompleksas

2025-11-20 18:08 / šaltinis: BNS
2025-11-20 18:08

Rūdninkų kariniame poligone Šalčininkų rajone baigiamas statyti šaudyklų kompleksas, ketvirtadienį pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM).

Rūdninkų poligone pristatytas kontrmobilumo priemonėmis pripildytas inžinerinių priemonių parkas. ELTA / Žygimantas Gedvila

Anot jos, šaudyklos leis tobulinti treniravimosi įgūdžius tiek Lietuvos, tiek Vokietijos kariams ir kitų NATO sąjungininkų pajėgoms.

0

Anot jos, šaudyklos leis tobulinti treniravimosi įgūdžius tiek Lietuvos, tiek Vokietijos kariams ir kitų NATO sąjungininkų pajėgoms.

Projektams KAM skyrė 16,3 mln. eurų.

Lietuvos kariuomenės ir Vokietijos brigados kariai netrukus pradės naudotis 7,3 mln. eurų vertės sunkiųjų kulkosvaidžių šaudykla. Šių metų pabaigoje bus baigtas statyti 3,6 mln. eurų vertės individualaus kovinio šaudymo kompleksas, 4,2 mln. eurų vertės 600 metrų šaulių ginklų šaudykla ir prieštankinių ginklų šaudykla, kainavusi 1,1 mln. eurų.

Ministerijos teigimu, karinė infrastruktūra vystoma pagal pagrindinius prioritetus: priimančiosios šalies parama, karių apgyvendinimo, tarnybos ir treniravimosi sąlygų gerinimas, amunicijos saugojimo sandėlių ir naujos technikos bei ginkluotės aptarnavimo ir laikymo infrastruktūros vystymas.

