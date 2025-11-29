Telefonus lietuviai nešasi net į tualetą ir lovą: „Turiu įprotį „skrolinti“ po socialinius tinklus“

Vilnietė Greta su mobiliuoju telefonu – visur ir visada. Laikydama telefoną rankoje ji dirba, valgo, poilsiauja, o kad netyčia jo nesudaužytų, prisitvirtina jį vėriniu.
„Neturiu kišenių, kad galėčiau jį patogiai nešiotis“, – sako vilnietė Greta.
Jauna moteris telefoną iš rankų paleidžia tik prieš užmigdama, tačiau ir miego metu jis visada budi šalia.
„Turiu naktinį staliuką – jis ten kraunasi ir „sėdi“, – pasakoja ji.
Greta telefone nuo ankstyvo ryto iki vėlaus vakaro skaito naujienų portalus, naršo socialiniuose tinkluose, žaidžia žaidimus, tačiau savęs dar nelaiko nuo jo priklausoma.
„Turiu įprotį „skrolinti“ po socialinius tinklus, bet pastaruoju metu bandau tai pakeisti skaitymu“, – tikina Greta.
Lietuviai tampa vis labiau priklausomi nuo ekranų ir vis daugiau laiko praleidžia naršydami.
„Žmonės telefoną nešasi su savimi – 90 proc. ir į lovą. Su juo užmiega, atsikelia, naudoja darbe, susitikimų metu, skaito žinutes per pasimatymus, nešasi į tualetą“, – pasakoja „Telia“ tyrimų ir įžvalgų vadovė Miglė Andrulionytė.
Grėsmė vaikų raidai
Skaitmeninės etikos centro vadovei ypač nerimą kelia tai, kad prie ekranų vis daugiau laiko praleidžia vaikai.
„Jei paliksime vaikus prie ekranų, tai jie ekranų nepaliks niekada. Galime tik įsivaizduoti, kad jų raidos tarpsnis – smegenys tik formuojasi, impulsų kontrolė tik vystosi, savikontrolė taip pat“, – sako Skaitmeninės etikos centro vadovė Rasa Jauniškienė.
Naujausias „Telia“ atliktas tyrimas artėjant Kalėdoms rodo, kad lietuviai vis dar nori ir ilgisi gyvo bendravimo, tačiau nuo ekranų atsitraukti jau nebesugeba.
„Pusė žmonių sako, kad Kalėdos būtų geresnės be telefonų. Ypač ryšio, bendravimo, pokalbių nori jaunimas – aktyviausi naudotojai, žmonės iki 35 metų, bet realybė kitokia“, – sako M. Andrulionytė.
Nepaisant ilgesio gyvam ryšiui, net 9 iš 10 lietuvių vis tiek tikrina telefonus bendraudami su šeima ar antrąja puse ir randa tam šimtus pasiteisinimų.
Du trečdaliai lietuvių, anot apklausos, tikrina telefoną per darbo susitikimus ir net per pasimatymus, naršo socialiniuose tinkluose susitikę su draugais. Todėl Skaitmeninės etikos centro vadovė ragina riboti telefonų naudojimą, ypač vaikams.
„Vaikas mato, seka pavyzdžiu, o ne žodžiais. Jei visa šeima gali susitarti ir pagarbiai laikosi taisyklių, pavyzdžiui, kad einant miegoti visi telefonai paliekami bendroje erdvėje – svetainėje“, – tikina R. Jauniškienė.
Pusė paauglių tvirtina, kad vietoje telefono mieliau pasirinktų žaidimus ir kitas veiklas su artimaisiais, ir priekaištauja tėvams, kad šie naršo tiek pat ir net daugiau už vaikus.
