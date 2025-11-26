TV3 Žinios. Pūga Lietuvoje; Dėliojamas Ukrainos taikos planas; Opozicijos kritika Budriui

Balionais skraidinama kontrabanda Lietuvoje užsiima kelios dešimtys grupuočių, o Lietuva mūšyje su Aleksandru Lukašenka iš esmės likusi viena. Tokios išvados šiandien skambėjo Seime, kur susivienijusi opozicija iškvietė 3 ministrus pasiaiškinti, ką ir kaip Vyriausybė darys, kad išspręstų šią krizę. Daug kritikos sulaukė Kęstutis Budrys už tai, kad nepavyksta kaimynų ir europiečių įtikinti imtis realių veiksmų prieš A. Lukašenkos režimą.
Donaldo Trumpo specialųjį pasiuntinį Steve'ą Witkofą užgriuvo kritikos lavina. Po to, kai „Bloomberg“ paviešino slaptą jo pokalbį su Vladimiro Putino patarėju, S. Witkoffui jau klijuojama Kremliui naudingo idioto etiketė. Pokalbyje S. Witkoffas moko Jurijų Ušakovą, kaip V. Putinas turėtų girti D. Trumpą, pakiša mintį rusams D. Trumpui pristatyti savo taikos Ukrainoje planą ir siekia pakenkti D. Trumpo ir Volodymyro Zelenskio susitikimui.
