Vilniaus oro uoste nuo tako nuslydo lėktuvas: siunčiama svarbi žinia keleiviams

Kaip pranešė Lietuvos oro uostai (LTOU), 13.43 val. riedėdamas link aikštelės nuo tako nuslydo iš Varšuvos atvykęs Lenkijos oro linijų LOT orlaivis, jo keleiviai išlaipinti, atsiėmė bagažą ir jau išvyko iš oro uosto.
Pirminėmis žiniomis, keleiviai nenukentėjo, pranešė įmonė.
Kaip BNS pranešė LTOU atstovas Tadas Vasiliauskas, vietoje dirba visos specialiosios tarnybos.
„Lėktuvai šiuo metu nei leidžiasi, nei kyla“, – BNS sakė T. Vasiliauskas.
Apie šį incidentą kol kas daug detalių nėra, taip pat neaišku, ar lėktuvas yra apgadintas.
Incidentas įvyko šiaurinėje riedėjimo tako pusėje.
Prie lėktuvo yra ir ugniagesių gelbėtojų automobilis.
Keleiviai, kurių skrydžiai iš Vilniaus oro uosto turėjo vykti šiandien, lapkričio 26 d. iki 19 val., kviečiami tiesiogiai susisiekti su savo oro bendrovėmis dėl detalesnės informacijos ir sekti informaciją apie skrydžius Vilniaus oro uosto svetainėje www.vno.lt.
Kaip rašė BNS, trečiadienį dalyje Lietuvos ir Vilniuje iškrito nemažai sniego. Šalyje stebimas žiemos reiškinių komplekso – smarkaus sniego ir šlapio sniego apdrabos – rodiklis, gyventojams rekomenduojama atidėti nebūtinas keliones.
