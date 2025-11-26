 
Lapkričio 26 d., trečiadienis
Vilnius +1°C
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Vilniaus oro uoste nuo tako nuslydo lėktuvas: siunčiama svarbi žinia keleiviams

2025-11-26 14:12
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS ir tv3.lt
2025-11-26 14:12

Vilniaus oro uoste trečiadienį nuo riedėjimo tako nuslydus besileidžiančiam lėktuvui, dėl incidento takas uždarytas bent trims valandoms, tačiau vėliau patikslinta, kad oro uostas uždaromas iki 19 val.

Kaip pranešė Lietuvos oro uostai (LTOU), 13.43 val. riedėdamas link aikštelės nuo tako nuslydo iš Varšuvos atvykęs Lenkijos oro linijų LOT orlaivis, jo keleiviai išlaipinti, atsiėmė bagažą ir jau išvyko iš oro uosto.

Incidentas Vilniaus oro uoste: nuo kilimo tūpimo tako nuslydo lėktuvas
FOTOGALERIJA. Incidentas Vilniaus oro uoste: nuo kilimo tūpimo tako nuslydo lėktuvas

Pirminėmis žiniomis, keleiviai nenukentėjo, pranešė įmonė. 

Kaip BNS pranešė LTOU atstovas Tadas Vasiliauskas, vietoje dirba visos specialiosios tarnybos. 

„Lėktuvai šiuo metu nei leidžiasi, nei kyla“, – BNS sakė T. Vasiliauskas.  

Apie šį incidentą kol kas daug detalių nėra, taip pat neaišku, ar lėktuvas yra apgadintas.

Incidentas įvyko šiaurinėje riedėjimo tako pusėje.

Prie lėktuvo yra ir ugniagesių gelbėtojų automobilis.

Keleiviai, kurių skrydžiai iš Vilniaus oro uosto turėjo vykti šiandien, lapkričio 26 d. iki 19 val., kviečiami tiesiogiai susisiekti su savo oro bendrovėmis dėl detalesnės informacijos ir sekti informaciją apie skrydžius Vilniaus oro uosto svetainėje www.vno.lt.

Kaip rašė BNS, trečiadienį dalyje Lietuvos ir Vilniuje iškrito nemažai sniego. Šalyje stebimas žiemos reiškinių komplekso – smarkaus sniego ir šlapio sniego apdrabos – rodiklis, gyventojams rekomenduojama atidėti nebūtinas keliones.

pakilimo tako diriektotius
2025-11-26 14:20
po ratu pakliuvo cigariečių pokelis be banderolės ir va tau jau nelaimingas atsitikimas - ką reiške be banderolės
Alexx
Alexx
2025-11-26 14:43
Čia baltarusiai atsiuntė kontrabandinio sniego, reikia skubiai uždaryt pasienio postus!!!
Žieminių
Žieminių
2025-11-26 14:58
Padangų nepasikeitė?
