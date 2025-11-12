Ne tik oro balionai: meška privertė uždaryti oro uostą

Jeigu Lietuvos pagrindinis oro uostas kenčia nuo kontrabandininkų oro balionų ar pavojingų dronų pasirodymo, tai Ivate prefektūroje (Japonija) esantis oro uostas buvo priverstas trumpam užsidaryti, kai į taką netikėtai išbėgo meška.
Pranešama, kad gyvūnas buvo pastebėtas netoli Iwate Hanamaki oro uosto kilimo ir tūpimo tako trečiadienį, netrukus po 13 val. vietos laiku.
Atvykstantys ir išvykstantys skrydžiai buvo atnaujinti 14:30 val., kai oro uosto pareigūnai patvirtino, kad saugumui nebekyla jokios grėsmės.
Meškų antplūdis: japonai gyvena baimėje
Šį rudenį baimės jausmas juntamas kai kuriose Šiaurės Japonijos vietovėse, kur kai kurie vietiniai gyventojai prie savo krepšių pritvirtino varpelius, tikėdamiesi, kad jų skambesys atbaidys lokius, o ženklai įspėja žmones būti budriems.
Nuo balandžio mėnesio šie gyvūnai visoje šalyje nužudė rekordiškai daug – 13 žmonių, nuolat gaunami pranešimai apie lokius, įsibrovusius į namus, klajojančius netoli mokyklų ir siautėjančius prekybos centruose.
„Beveik kasdien girdime naujienas apie užpultus ar sužeistus žmones“, – sakė 28-erių Kakeru Matsuhashi, tradicinis „Matagi“ medžiotojas, vaikščiodamas mišku su peiliu rankoje.
„Tai tampa kažkuo asmenišku ir tiesiog bauginančiu“, – pridūrė jis šiaurinėje Akitos prefektūroje, kurioje įvyko keletas užpuolimų.Šiais metais mirčių skaičius yra dvigubai didesnis nei ankstesnis rekordas 2023–2024 m., o iki finansinių metų pabaigos dar liko penki mėnesiai.Ekspertai teigia, kad didžiausia problema yra sparčiai auganti lokių populiacija, kurią skatina gausus maistas – ąžuolo gilės, elniai ir šernai – ir klimato atšilimas.
Japonijos rudųjų lokių populiacija per tris dešimtmečius padvigubėjo ir dabar siekia apie 12 000, o Azijos juodųjų lokių skaičius pagrindinėje šalies saloje Honšū išaugo iki 42 000, rodo naujausia vyriausybės ataskaita.
„Paprasčiau tariant, lokių populiacijos dydis viršijo kalvų gebėjimą jas išlaikyti“, – sakė miškininkystės ekspertas Naoki Ohnishi.
