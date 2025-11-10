 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Chaosas JAV oro uostose: atšaukta beveik 1,5 tūkst. skrydžių

2025-11-10 16:01 / šaltinis: ELTA
2025-11-10 16:01

Jungtinėse Valstijose tęsiantis vyriausybės uždarymui, pirmadienį vėl atšaukta daug vidaus ir tarptautinių skrydžių. Iš viso turėtų neįvykti beveik 1,5 tūkst. skrydžių šalies viduje bei tarptautinių išvykimų ir atvykimų, rašo portalas „FlightAware“. Daugiau kaip 8 tūkst. 600 skrydžių vėluos.

Chaosas JAV oro uostose: atšaukta beveik 1500 skrydžių (nuotr. SCANPIX)

Portalo duomenimis, jau savaitgalį neįvyko daugiau kaip 4 tūkst. 500 nacionalinių ir tarptautinių skrydžių.

1

Portalo duomenimis, jau savaitgalį neįvyko daugiau kaip 4 tūkst. 500 nacionalinių ir tarptautinių skrydžių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

JAV Federalinei aviacijos administracijai (FAA) penktadienį pradėjo riboti oro eismo srautus 40 didžiausių JAV oro uostų, siekdama sumažinti spaudimą, kurį dėl vyriausybės uždarymo patiria be atlyginimo dirbantys oro eismo kontrolieriai. 

Sekmadienio vakarą buvo žengtas pirmas konkretus žingsnis vyriausybės uždarymui nutraukti: demokratų ir respublikonų partijoms atstovaujantys senatoriai pasiekė susitarimą, kuriuo būtų atnaujintas federalinis finansavimas ir būtų užbaigtas vyriausybės uždarymas, užsitęsęs iki rekordinių 40 dienų ir privertęs sustabdyti dalį vyriausybės veiklos.

Žiniasklaidos priemonės, įskaitant CNN ir „Fox News“, pranešė, kad įstatymų leidėjai po ginčų dėl sveikatos priežiūros subsidijų, pagalbos maistu ir prezidento Donaldo Trumpo inicijuotų federalinių darbuotojų atleidimų pasiekė laikiną susitarimą, numatantį finansuoti vyriausybės darbą iki sausio mėnesio. 

Dėl vyriausybės uždarymo daug federalinių tarnautojų, įskaitant oro dispečerius, dirba be atlyginimo. Todėl dalis jų praneša sergantys ir į darbą neatvyksta.

