„Ryanair“ skubiai perspėja visus keleivius: nuo dabar keičiasi taisyklės, kaip įleis į lėktuvą

Nuo lapkričio 12 d. įsigalioja reikalavimas turėti skaitmeninį bilietą, atspausdinti bilietai nebegalios. Keleiviai nebegalės atsisiųsti ir atsispausdinti bilietų.
Bilietą reikės turėti programėlėje
Vietoj to, keleiviai turės naudoti skaitmeninę įlaipinimo kortelę, kuri bus „myRyanair“ programėlėje.
„Mes atsisakome popierinių įlaipinimo kortelių“, – sako bendrovės generalinis Michaelis O'Leary.
Anot jo, daugelis keleivių bet kokiu atveju naudojasi išmaniaisiais telefonais.
„Šiuo metu 85–90 proc. keleivių atvyksta su išmaniaisiais telefonais. Beveik 100 proc. keleivių turi išmaniuosius telefonus, ir mes norime, kad visi pereitų prie išmaniųjų telefonų technologijos“, – sako jis.
Pasak „Ryanair“, perėjimas prie skaitmeninių bilietų turėtų padėti sutaupyti 300 tonų popieriaus per metus.
Be to, siekiama supaprastinti keliones, kad „visi kelionės dokumentai būtų prieinami vienoje patogioje vietoje“.
Programėlė taip pat teikia klientams „tiesioginius atnaujinimus iš „Ryanair“ operacijų centro sutrikimų atveju“.
„Jei praradote telefoną, tai ne problema. Jei esate užsiregistravę prieš atvykdami į oro uostą, mes nemokamai išduosime popierinę įlaipinimo kortelę oro uoste. Tačiau turite būti užsiregistravę prieš atvykdami į oro uostą“, – aiškina M. O‘Leary.
Net jei kliento telefono baterija išsikraus, jei jis užsiregistravo, jo eilės numeris vis tiek turėtų būti prieinamas „Ryanair“ sistemose.
„Tiesiog užtikrinkite, kad užsiregistruosite internetu prieš atvykdami į oro uostą, ir viskas bus gerai“, – priduria avialinijų vadovas.
Su per dideliais krepšiais į lėktuvą neprasmuksite: „Ryanair“ imasi veiksmų
„Ryanair“ ketina mokėti didesnes premijas savo darbuotojams, kurie pastebi keleivius, mėginančius į lėktuvą įsinešti didesnį bagažą nei leistinas.
Oro linijų bendrovės vadovas M. O‘Leary‘is tvirtino, kad „visiškai neatsiprašinėja“ už tai, kad gaudo žmones, kurie „apgaudinėja sistemą“.
Kalbėdamas Londono centre vykusioje spaudos konferencijoje, M. O‘Leary‘is žurnalistams sakė, kad oro vežėjas premijas vartų darbuotojams, kurie sulaikys keleivius, bandančius į lėktuvą įsinešti per didelį bagažą, lapkričio mėnesį greičiausiai padidins nuo 1,50 iki 2,50 euro už vieną krepšį.
Be to, bus atsisakyta ir mėnesinio 80 eurų premijų limito.
Su oro linijomis „Ryanair“ keliaujantiems keleiviams galioja griežtos bagažo taisyklės, pagal kurias mokestis už per didelio dydžio krepšio padėjimą į bagažo skyrių, jei bagažas atnešamas prie įlaipinimo vartų, gali siekti iki 87 eurų svarų sterlingų.
Į mažiausią skrydžio kainą įskaičiuotas tik vienas nedidelis krepšys, kuris telpa po priekyje esančia sėdyne.
M. O‘Leary‘is sakė: „Visiškai už tai neatsiprašinėju. Noriu, kad mūsų antžeminio aptarnavimo darbuotojai gaudytų žmones, kurie apgaudinėja sistemą“.
Jis pridūrė: „Mane vis dar glumina daugybė žmonių su kuprinėmis, kurie vis dar galvoja, kad praeis pro vartus ir mes tos kuprinės nepastebėsime.
Mes ją pastebėsime ir jums teks už ją susimokėti. Jei ji netelpa, į lėktuvą nelipsite.“
M. O‘Leary‘is paaiškino, kad bagažo mokestį prie vartų kasmet tenka sumokėti apie 200 000 keleivių, todėl „turime dar daug nuveikti, kad jų neliktų“.
Per kovo gale pasibaigusius metus oro linijos pervežė 200 milijonų keleivių.
M. O‘Leary‘is: „Norime, kad taisyklių laikytųsi visi. Jei laikotės taisyklių, jokių problemų nebus.
Mūsų oro linijos dirba labai efektyviai ir yra labai prieinamos, labai pigios, ir mes neleisime niekam mums trukdyti.“
