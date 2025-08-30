Vienos avialinijos imasi veiksmų: šie žmonės mokės daugiau

Šios avialinijos šiuo metu įgyvendina keletą pokyčių.
Pokyčiai palies plius dydžio keleivius
Minėta taisyklė dėl papildomų vietų įsigalios sausio 27 d.
Šiuo metu stambesni keleiviai gali iš anksto sumokėti už papildomą vietą su galimybe vėliau susigrąžinti pinigus arba paprašyti nemokamos papildomos vietos oro uoste. Pagal naują politiką, pinigų grąžinimas vis dar yra galimas, tačiau nebėra garantuotas.
„Siekiant užtikrinti vietą, informuojame klientus, kurie anksčiau naudojosi papildomos vietos politika, kad jie turėtų ją įsigyti užsakymo metu“, – teigiama pareiškime.
„Southwest“ teigia, kad pagal naują politiką vis dar grąžins pinigus už antrą bilietą, tačiau tik tuo atveju, jei skrydžio metu yra bent viena laisva vieta ir jei abu keleivio bilietai buvo įsigyti toje pačioje klasėje. Keleivis dėl pinigų grąžinimo turi kreiptis per 90 dienų nuo skrydžio.
Aviakompanija pastaruoju metu susiduria su sunkumais ir aktyvių investuotojų spaudimu didinti pelną ir pajamas. Praėjusiais metais aviakompanija taip pat paskelbė, kad klientams bus taikomas papildomas mokestis už daugiau vietos kojoms, bendrovė taip pat pasiūlė naktinius skrydžius.
