Mama liko šokiruota lėktuve: savo vietoje radus sėdinčią moterį: ši atsisakė persėsti

Šešerių Ryanas Bandlis visą skrydį iš Budapešto į Mančesterį jautėsi sutrikęs, kai sužinojo, jog jo vietoje jau įsitaisiusi kita moteris, rašo dailymail.co.uk.
Berniuko mama Adi pasakojo, kad lango vieta jos „jautriam“ sūnui yra labai svarbi – jis gali priglausti galvą ir taip lengviau nusiraminti.
Užsakydama bilietus Lenkijoje veikiančioje „Buzz“, pigių skrydžių bendrovės „Ryanair“ dukterinėje įmonėje, moteris sumokėjo papildomai, kad vaikas gautų sėdimą vietą prie lango.
Tačiau įlipus į lėktuvą A. Bandli išvydo, jog sūnaus vietoje jau sėdi keleivė, kuri patikino, kad ir jai buvo rezervuota ta pati vieta, todėl atsisakė persėsti.
Nerimavo ir verkė
„Ryanas buvo labai nusiminęs, nerimavo ir verkė, – „The Mirror“ sakė A. Bandli. – Jis nesuprato, kaip taip galėjo atsitikti. Kadangi sėdėjome atskirai, visa kelionė buvo labai įtempta.“
Kaip paguodą berniukui skyrė vietą prie praėjimo, tačiau didžiąją skrydžio dalį jis praleido tėčiui ant kelių, verkdamas. „Mano vargšas vaikas labai verkė. Keleiviai buvo geri – davė jam saldainių ir bandė nuraminti,“ – pridūrė motina.
Incidentas įvyko rugpjūtį. Pasak A. Bandli, ji vis dar laukia „Ryanair“ atsakymo ir kompensacijos. Oro linijų bendrovė teigia, kad Ryanui skirta vieta nebuvo parduota dviem keleiviams, o „nesusipratimas kilo dėl laikino sistemos sutrikimo“.
Kadangi visos vietos lėktuve buvo užimtos, šeimai neliko nė vienos vietos prie lango, tad teko sėdėti atskirai.
„Buzz“ atstovas išplatintame komentare pabrėžė: „Apgailestaujame dėl nepatogumų, kuriuos patyrė ponia Bandli ir jos sūnus. Mūsų klientų aptarnavimo komanda su ja susisieks tiesiogiai.“
Pasak moters, iš pradžių bendrovės atstovas aiškino, kad vietos pasikeitimas galėjo įvykti dėl rezervacijos prie avarinio išėjimo – esą Ryanas per mažas sėdėti tokioje vietoje. Vis dėlto A. Bandli patikino, kad jie tikrai nepirko vietos šalia avarinio išėjimo.
