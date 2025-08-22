Nemaloni staigmena „Ryanair“ lėktuve: keleivė buvo sukrėsta dėl šleikštulį keliančio kvapo

Kelionės lėktuvu gali būti įtemptos – nuo chaoso oro uosto saugumo patikrinimuose iki nesibaigiančių eilių bei netikėtų vėlavimų.
Kai pagaliau įsitaisai savo vietoje, pasiruošęs atsipalaiduoti ir pradėti atostogas, tikrai nesinori nemalonių staigmenų, rašo „Daily Mail“.
Viena „Ryanair“ keleivė tai patyrė itin nemaloniai – keturias valandas trukusio skrydžio į Ispaniją metu jai teko kęsti šleikštulį keliantį kvapą.
Rugpjūčio 19 d. Sophie Brame skrido iš Mančesterio (Didžioji Britanija) į Fuerteventurą (Kanarų salos, Ispanija), kai maždaug po valandos pajuto aitrų dvoką.
Smalsi ir šiek tiek sunerimusi, 27-erių moteris pažvelgė žemyn norėdama išsiaiškinti, ir siaubingai išsigando pamačiusi kaltininką.
Vienas keleivis nusprendė nusiauti batus
Ji pastebėjo, kad vienas keleivis pernelyg atsipalaidavo ir nusprendė skrydžio metu nusiauti batus. Kvapą ji apibūdino kaip „sūrio dvoką“.
„TikTok“ platformoje Sophie pasidalijo pasibjaurėjimu ir sugėdino „dvokiantį“ keleivį, įkeldama vaizdo įrašą su prierašu: „Pirmąją skrydžio pusę nuolat užuodžiau kažką baisaus.“
Aprašyme ji pridūrė: „Jei skrydžio metu nusiaunate batus, mažiausia, ką galite padaryti – pirmiausia juos išskalbti.“
Norėdama bent kiek apsisaugoti nuo nemalonaus kvapo, Sophie prisipažino netyčia „užmynusi“ keleiviui ant pirštų galiukų.
Komentaruose žmonės taip pat reiškė pasibaisėjimą: „Tai šlykštu! Žmonės kartais tokie neatsakingi.“
Kitas asmuo rašė: „Atsiprašau, bet tai turėtų būti baudžiamasis nusikaltimas.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!