Keliaujantiems su „Ryanair“ – skubus perspėjimas

Pirmasis streiko etapas vyks rugpjūčio 15, 16 ir 17 dienomis. Vėliau streikai bus organizuojami kiekvieną trečiadienį, penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį iki gruodžio pabaigos. Darbuotojai streikuos trimis pamainomis – nuo 5:00 iki 9:00, nuo 12:00 iki 15:00 bei nuo 21:00 iki 23:59.
Akcijos vyks dvylikoje pagrindinių Ispanijos oro uostų: Madride, Barselonoje, Malagoje, Valensijoje, Alikantėje, Sevilijoje, Ibizoje, Palmoje, Žironoje, Tenerifės pietiniame oro uoste, Lansarotėje ir Santjago de Komposteloje. Šios vietos yra svarbios tiek turizmui, tiek verslo kelionėms, todėl poveikis gali būti juntamas visoje šalyje.
Profesinė sąjunga FeSMC-UGT nurodo, kad sprendimą streikuoti lėmė daugybė skundų dėl „Azul Handling“ darbo sąlygų – nuo darbo valandų tvarkaraščių iki sankcijų darbuotojams bei nedarbingumo atvejų. Pasak sąjungos, streikų laikas pasirinktas taip, kad sutaptų su oro uostų piko valandomis, o poveikis būtų maksimalus.
Pagal Ispanijos darbo įstatymus, net streiko metu dalis darbuotojų privalės dirbti, kad būtų užtikrintas minimalus oro uostų veiklos lygis. Vis dėlto tikimasi, kad trikdžių neišvengs nei keleiviai, nei pati „Ryanair“.
„Ryanair“ perspėja keleivius prieš skrydį pasitikrinti informaciją apie galimus vėlavimus. Nors bendrovė teigia, kad streikai neturėtų sukelti didesnių trikdžių, rugpjūtį, kai kelionių sezonas pasiekia piką, rizika yra didelė.
Jei dėl streikų skrydžiai bus atšaukti ar smarkiai vėluos, oro linijų bendrovė turės pakeisti bilietus, apmokėti apgyvendinimą ir kompensacijas. Tai reikštų papildomas išlaidas bei galimą reputacijos žalą pigių skrydžių rinkos lyderiui.
Turizmo sektorius yra gyvybiškai svarbus daugeliui Ispanijos regionų. Ilgalaikiai sutrikimai oro uostuose gali turėti neigiamos įtakos šalies ekonomikai, ypač jei jie sutaps su didžiausiu keliautojų srautu vasaros ir rudens mėnesiais.
