TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Tarp tūkstančių lietuvių arenoje – vienintelis Islandijos krepšinio rinktinės sirgalius

2025-08-22 23:05 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-22 23:05

Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė pergalingai iškovojo pergalę Alytuje prieš Islandijos krepšininkus. Arenoje netrūko siurprizų, tačiau dalis čia susirinkusių pro akis nepraleido ir vieno akcento – sausakimšoje arenoje sėdėjo vos vienas Islandijos krepšinio rinktinės sirgalius.

Naujienų portalui tv3.lt skaitytojas Darius pasakojo, kad sausakimšoje Alytaus arenoje krepšinio rungtynių susirinko stebėti tūkstančiai lietuviai, o tik vienas iš sirgalių buvo atvykęs iš Islandijos.

Arenoje buvo 4 999 Lietuvos sirgaliai ir vienas vienintelis sirgalius is Islandijos. Po mačo Islandijos kepšinio rinktinės žaidėjai atėjo jam padėkoti“, – pasakojo skaitytojas.

Akimirkos iš Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės varžybų Alytuje
(38 nuotr.)
(38 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Akimirkos iš Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės varžybų Alytuje

Po rungtynių rungtynių atvykusį islandą kalbino kiti lietuviai, su juo fotografavosi. 

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė pergalingai užbaigė pasirengimą Europos čempionatui.

Rimo Kurtinaičio auklėtiniai Alytuje 96:83 (23:14, 24:24, 29:24, 20:21) nugalėjo Islandijos krepšininkus.

Pasirengimo cikle lietuviai sužaidė septynias rungtynes ir iš jų laimėjo šešias. Vienintelį kartą mūsiškiai nusileido turkams.

Mače su islandais nugalėtojai vertėsi be Roko Jokubaičio, Tado Sedekerskio ir Deivido Sirvydžio.

Taškų sąskaitą rungtynėse pirmasis atidarė Ąžuolas Tubelis, pataikęs tolimą metimą. Netrukus rinktinė spurtavo 7-2 ir ėmė tolti.

Jono Valančiūno taškai iš po krepšio aikštės šeimininkams suteikė dviženklį pranašumą (14:3).

Minutės pertraukėlės paprašę islandai sugebėjo kiek stabilizuoti situaciją ir priartėjo (16:11), tačiau lietuviai atsitiesė ir po Eimanto Bendžiaus taškų vėl buvo netoli dviženklės persvaros – 23:14.

Aikštės šeimininkai dar kurį laiką išlaikė saugų atstumą, bet oponentai ėmė vytis ir po Elvaro Fridrikssono ir Tryggvi Hlinasono atakų skirtumas sumenko iki vos 4 taškų (35:31).

Svarbiu metu žodį tarė Ą. Tubelis ir Kristupas Žemaitis, o Jono Valančiūno taškai ketvirčio pabaigoje leido padidinti atstumą iki 9 taškų – 47:38.

Po didžiosios pertraukos aikštės šeimininkai atsiplėšė, kai taškus rinko Arnas Velička ir Gytis Radzevičius (62:47), o maža netrukus du tolimus šūvius paeiliui paleido J. Valančiūnas. Tai padėjo Lietuvos rinktinei jaustis saugiai prieš lemiamą kėlinį – 76:62.

Ketvirtajame kėlinyje atstumas tarp komandų buvo padidėjęs iki 18 taškų (85:67), tačiau peržengti 20 taškų ribos nepavyko.

Baigiantis mačui islandai kiek sumažinti atsilikimą, bet intrigos rungtynėse jau neatkūrė – 96:83.

