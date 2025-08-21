Panika lėktuve: skrydžio metu nulūžo dalis sparno

Institucijos pradėjo tyrimą.
Lėktuvo keleiviai šoke
Incidentas įvyko antradienį. Lėktuvas ruošėsi leistis Teksase, tačiau išlūžo dalis sparno.
„Pajutome stiprius turbulencijos smūgius. Lėktuvas drebėjo“, – CNN pasakojo keleivė Shanila Arif.
„Moteris priešais mus atidarė lango užuolaidą ir pasakė, kad jis sulūžo. Aš atidariau langą ir išsigandau“, – prisimena ji.
Išlūžusi lėktuvo sparno dalis liko kaboti. Lėktuvas tuo metu skrido apie 300 km/h greičiu.
Keleiviai pergyveno, kad sparno dalis iš viso nukris arba pataikys į lėktuvo uodegą ir sukels didesnę avariją.
„Delta Airlines“ patvirtino, kad nusileidus „buvo pastebėta, kad dalis kairiojo sparno atvartos buvo ne savo vietoje“.
„Lėktuvas buvo pašalintas iš eksploatacijos techninei priežiūrai“, – priduriama pranešime.
Sparno atvartai – tai sparno gale esančios plokštės, jos juda kilimo ir tūpimo metu.
„Atsiprašome savo klientų už patirtį, nes niekas nėra svarbiau už mūsų darbuotojų ir klientų saugumą“, – teigia aviakompanija.
Lėktuve buvo 62 keleiviai ir šeši įgulos nariai. Niekas nenukentėjo.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!