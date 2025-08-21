Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Panika lėktuve: skrydžio metu nulūžo dalis sparno

2025-08-21 12:50
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-21 12:50

JAV iš Orlando į Ostino-Bergstromo oro uostą skridusiame lėktuve „Boeing 737“ netikėtai kilo panika. Lėktuvo keleiviai per langus pamatė, kad nulūžo dalis lėktuvo sparno, rašo CNN.

JAV iš Orlando į Ostino-Bergstromo oro uostą skridusiame lėktuve „Boeing 737" netikėtai kilo panika. Lėktuvo keleiviai per langus pamatė, kad nulūžo dalis lėktuvo sparno, rašo CNN.

2

Institucijos pradėjo tyrimą.

Lėktuvo keleiviai šoke

Incidentas įvyko antradienį. Lėktuvas ruošėsi leistis Teksase, tačiau išlūžo dalis sparno.

„Pajutome stiprius turbulencijos smūgius. Lėktuvas drebėjo“, – CNN pasakojo keleivė Shanila Arif.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Moteris priešais mus atidarė lango užuolaidą ir pasakė, kad jis sulūžo. Aš atidariau langą ir išsigandau“, – prisimena ji.

Išlūžusi lėktuvo sparno dalis liko kaboti. Lėktuvas tuo metu skrido apie 300 km/h greičiu.

Keleiviai pergyveno, kad sparno dalis iš viso nukris arba pataikys į lėktuvo uodegą ir sukels didesnę avariją.

„Delta Airlines“ patvirtino, kad nusileidus „buvo pastebėta, kad dalis kairiojo sparno atvartos buvo ne savo vietoje“.

 „Lėktuvas buvo pašalintas iš eksploatacijos techninei priežiūrai“, – priduriama pranešime.

Sparno atvartai – tai sparno gale esančios plokštės, jos juda kilimo ir tūpimo metu.

„Atsiprašome savo klientų už patirtį, nes niekas nėra svarbiau už mūsų darbuotojų ir klientų saugumą“, – teigia aviakompanija.

Lėktuve buvo 62 keleiviai ir šeši įgulos nariai. Niekas nenukentėjo.

