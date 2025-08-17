Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Keleivinio lėktuvo kapitonas prisidirbo: po siautėjimo bare nuogas blaškėsi po viešbutį

2025-08-17 21:30 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-17 21:30

Prabangiame viešbutyje Žaliojo Kyšulio saloje užfiksuotas skandalingas incidentas„EasyJet“ kapitonas, kaip teigiama, po visą naktį trukusio girtavimo visiškai nuogas vaikščiojo viešbučio registratūroje ir SPA zonoje. Po šio įvykio pilotas buvo nedelsiant nušalintas nuo pareigų.

Lėktuvo pilotas įklimpo į skandalą: po nakties bare „šokinėjo nuogas prieš pat rytinį skrydį“ (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas

Prabangiame viešbutyje Žaliojo Kyšulio saloje užfiksuotas skandalingas incidentas„EasyJet“ kapitonas, kaip teigiama, po visą naktį trukusio girtavimo visiškai nuogas vaikščiojo viešbučio registratūroje ir SPA zonoje. Po šio įvykio pilotas buvo nedelsiant nušalintas nuo pareigų.

0

Didžiosios Britanijos oro skrydžių bendrovės „EasyJet“ kapitonas laikinai nušalintas nuo pareigų iki tyrimo pabaigos po pranešimų, kad jis vaikščiojo nuogas prabangiame viešbutyje, praleidęs naktį girtaujant.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip teigiama, pilotas, kurio pavardė neskelbiama, buvo pastebėtas be drabužių penkių žvaigždučių viešbučio registratūroje Atlanto vandenyno kurorte – Žaliojo Kyšulio saloje, rašo „The Guardian“.

Laikraštis „The Sun“, pirmasis pranešęs apie incidentą, skelbė, kad kapitonas nuo praėjusio vakaro gėrė „Meliá Dunas Beach Resort and Spa“ viešbučio bare.

Pasak liudininkų, jis buvo pastebėtas klupinėjantis.

Apie 2.30 val. nakties vyras esą visiškai nusirengė ir įėjo į registratūrą, po to nukeliavo į sporto salę ir SPA centrą.

Pilotas „šokinėjo nuogas prieš pat rytinį skrydį“

Kapitonas turėjo skraidinti keleivius iš Žaliojo Kyšulio į Gatviką (Didžioji Britanija) rugpjūčio 6 d. rytą. Po incidento jis buvo nušalintas nuo skrydžių, o jo vietą užėmė kitas pilotas.

„EasyJet“ šaltinis „The Sun“ sakė: „Niekas, kas matė pilotą, šokinėjantį nuogą prieš pat rytinį skrydį, nebūtų sutikęs lipti į jo pilotuojamą lėktuvą.“

„EasyJet“ atstovas spaudai komentavo: „Vos tik apie tai sužinojome, pilotas buvo nedelsiant nušalintas nuo pareigų pagal mūsų procedūras, kol bus atliktas tyrimas. Mūsų keleivių ir įgulos saugumas yra absoliutus „EasyJet“ prioritetas.“

