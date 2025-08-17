Keleivinio lėktuvo kapitonas prisidirbo: po siautėjimo bare nuogas blaškėsi po viešbutį

Didžiosios Britanijos oro skrydžių bendrovės „EasyJet“ kapitonas laikinai nušalintas nuo pareigų iki tyrimo pabaigos po pranešimų, kad jis vaikščiojo nuogas prabangiame viešbutyje, praleidęs naktį girtaujant.
Kaip teigiama, pilotas, kurio pavardė neskelbiama, buvo pastebėtas be drabužių penkių žvaigždučių viešbučio registratūroje Atlanto vandenyno kurorte – Žaliojo Kyšulio saloje, rašo „The Guardian“.
Laikraštis „The Sun“, pirmasis pranešęs apie incidentą, skelbė, kad kapitonas nuo praėjusio vakaro gėrė „Meliá Dunas Beach Resort and Spa“ viešbučio bare.
Pasak liudininkų, jis buvo pastebėtas klupinėjantis.
Apie 2.30 val. nakties vyras esą visiškai nusirengė ir įėjo į registratūrą, po to nukeliavo į sporto salę ir SPA centrą.
Pilotas „šokinėjo nuogas prieš pat rytinį skrydį“
Kapitonas turėjo skraidinti keleivius iš Žaliojo Kyšulio į Gatviką (Didžioji Britanija) rugpjūčio 6 d. rytą. Po incidento jis buvo nušalintas nuo skrydžių, o jo vietą užėmė kitas pilotas.
„EasyJet“ šaltinis „The Sun“ sakė: „Niekas, kas matė pilotą, šokinėjantį nuogą prieš pat rytinį skrydį, nebūtų sutikęs lipti į jo pilotuojamą lėktuvą.“
„EasyJet“ atstovas spaudai komentavo: „Vos tik apie tai sužinojome, pilotas buvo nedelsiant nušalintas nuo pareigų pagal mūsų procedūras, kol bus atliktas tyrimas. Mūsų keleivių ir įgulos saugumas yra absoliutus „EasyJet“ prioritetas.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!