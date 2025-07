Dėmesio centre – sudužusio „Air India“ lėktuvo pilotas: klausimų kilo paviešinus dviejų pilotų pokalbį

Lėktuvo kapitonas Sumeetas Sabharwalis, patyręs pilotas, turintis daugiau nei 8200 valandų skrydžių patirties, pilotavo „Boeing 787 Dreamliner“, tačiau lėktuvas nukrito į gyvenamąjį rajoną, rašo „Daily Mail“.

Oro bendrovės „Air India“ lėktuvo katastrofą, nusinešusią daugiau kaip 260 gyvybių, sukėlė degalų kontrolės jungiklių perjungimas varikliuose likus kelioms minutėms iki tragiško įvykio, teigiama paskelbtoje preliminarioje tyrimo ataskaitoje.

Ataskaitoje užfiksuotas dviejų pilotų pokalbis apie degalų valdymo jungiklį, kai vienas iš jų klausia, kodėl buvo nutrauktas degalų tiekimas, o kitas atsako, kad nebuvo.

AI 171 senior pilot Captain Sumeet Sabharwal with 8200 hours of flying sent this 5 second S.O.S.



"MAYDAY.. MAYDAY..MAYDAY.. NO POWER... NO THRUST..GOING DOWN." pic.twitter.com/pjBgEF8mXP