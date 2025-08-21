Kalendorius
Rugpjūčio 21 d., ketvirtadienis
Vilnius +17°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
5
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Lėktuve – šiurpą keliantis nusikaltimas: verslininko veiksmai šokiravo

2025-08-21 08:32 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-21 08:32

44-erių Indijos verslininkas buvo nuteistas už siaubingą seksualinį priekabiavimą prie 15-metės mergaitės, kuri miegojo lėktuve, skrendančiame į Šveicariją.

Lėktuve – šiurpą keliantis nusikaltimas: verslininkas priekabiavo prie miegojusios 15-metės (nuotr. SCANPIX)

44-erių Indijos verslininkas buvo nuteistas už siaubingą seksualinį priekabiavimą prie 15-metės mergaitės, kuri miegojo lėktuve, skrendančiame į Šveicariją.

REKLAMA
5

44 metų vedęs vyras užpuolė šalia jo sėdėjusią paauglę per devynių valandų skrydį iš Mumbajaus (Indija) į Ciurichą (Šveicarija).

Kaip praneša „Daily Mail“, iš pradžių mergaitė ir vyras trumpai pasikalbėjo, tuomet nepilnametė užmigo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tada vyras priėjo prie aukos ir pradėjo seksualiai priekabiauti.

Mergaitė į vyro veiksmus nereagavo. Skrydžiui tęsiantis, 15-metė toliau miegojo, atsirėmusi į sėdynę. Jos galva ir viršutinė kūno dalis buvo uždengtos antklode.

REKLAMA
REKLAMA

Tuomet vyras įvykdė savo nusikaltimą. Kaltinamajame akte teigiama, kad mergaitė dėl žiauraus elgesio patyrė šoką ir negalėjo nieko pasakyti ar padaryti.

REKLAMA

Todėl ji ištvėrė užpuolimą be žodžio ir nejudėdama, kol kaltinamasis savo noru ją paleido.

Vyras teisme prisipažino padaręs nusikaltimą

Kaltinamajame akte nėra aprašyta, kaip tiksliai buvo atskleisti vyro nusikaltimai, apie tai nebuvo kalbama ir teismo posėdyje.

Vyras buvo iškart suimtas po to, kai lėktuvas nusileido Ciuricho oro uoste.

Teisme jis prisipažino padaręs nusikaltimą ir pareiškė, kad suprato padaręs klaidą.

Jis taip pat prisipažino, kad jauna moteris nesutiko, ir sakė, kad žinojo, jog ji yra jauna, nors merginos tikslaus amžiaus nežinojo.

Nusikaltėlis gavo pusantrų metų lygtinę bausmę, bet jos atlikti nereikės, nes jis nuo kovo mėnesio yra suimtas.

Teisėjas bausmę įvertino kaip gana švelnią. Be to, jis penkerius metus negalės atvykti į Šveicariją. Teismo procesas vyrui kainuos apie 9 tūkst. Šveicarijos frankų (apie 9,6 tūkst. eurų).

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų