Lėktuve – šiurpą keliantis nusikaltimas: verslininko veiksmai šokiravo

44 metų vedęs vyras užpuolė šalia jo sėdėjusią paauglę per devynių valandų skrydį iš Mumbajaus (Indija) į Ciurichą (Šveicarija).
Kaip praneša „Daily Mail“, iš pradžių mergaitė ir vyras trumpai pasikalbėjo, tuomet nepilnametė užmigo.
Tada vyras priėjo prie aukos ir pradėjo seksualiai priekabiauti.
Mergaitė į vyro veiksmus nereagavo. Skrydžiui tęsiantis, 15-metė toliau miegojo, atsirėmusi į sėdynę. Jos galva ir viršutinė kūno dalis buvo uždengtos antklode.
Tuomet vyras įvykdė savo nusikaltimą. Kaltinamajame akte teigiama, kad mergaitė dėl žiauraus elgesio patyrė šoką ir negalėjo nieko pasakyti ar padaryti.
Todėl ji ištvėrė užpuolimą be žodžio ir nejudėdama, kol kaltinamasis savo noru ją paleido.
Vyras teisme prisipažino padaręs nusikaltimą
Kaltinamajame akte nėra aprašyta, kaip tiksliai buvo atskleisti vyro nusikaltimai, apie tai nebuvo kalbama ir teismo posėdyje.
Vyras buvo iškart suimtas po to, kai lėktuvas nusileido Ciuricho oro uoste.
Teisme jis prisipažino padaręs nusikaltimą ir pareiškė, kad suprato padaręs klaidą.
Jis taip pat prisipažino, kad jauna moteris nesutiko, ir sakė, kad žinojo, jog ji yra jauna, nors merginos tikslaus amžiaus nežinojo.
Nusikaltėlis gavo pusantrų metų lygtinę bausmę, bet jos atlikti nereikės, nes jis nuo kovo mėnesio yra suimtas.
Teisėjas bausmę įvertino kaip gana švelnią. Be to, jis penkerius metus negalės atvykti į Šveicariją. Teismo procesas vyrui kainuos apie 9 tūkst. Šveicarijos frankų (apie 9,6 tūkst. eurų).
