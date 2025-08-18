Kalendorius
„Maniau, kad viskas baigta“: pakilęs lėktuvas užsidegė, keleiviai pasakoja apie patirtą siaubą

2025-08-18 13:25
2025-08-18 13:25

Skrydis iš Korfu (Graikija) į Diuseldorfą (Vokietija) keleiviams vos netapo paskutinis. Pakilęs užsidegė „Condor“ oro linijų lėktuvo variklis – keleiviai jau buvo išsiuntę atsisveikinimo žinutes artimiesiems, praneša „Telegram“ kanalas „Nexta“.

Incidentas įvyko iš karto po pakilimo. Lėktuve tuo metu buvo 273 keleiviai. Dalis jų neslėpė manę, kad kelionė baigsis tragedija.

„Aš jau išsiunčiau atsisveikinimo žinutes artimiesiems, galvojau, kad viskas baigta“, – pasakojo vienas iš keleivių.

Nenukentėjo nė vienas keleivis

Situacija baigėsi laimingai – pilotui pavyko saugiai nutupdyti orlaivį Italijos Brindizio mieste. Oficialiai pranešama, kad nė vienas keleivis ar įgulos narys nenukentėjo.

Vis dėlto žmonėms patirtos akimirkos išliks ilgam – daugelis jų teigia išgyvenę tikrą košmarą.

