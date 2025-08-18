„Maniau, kad viskas baigta“: pakilęs lėktuvas užsidegė, keleiviai pasakoja apie patirtą siaubą

Incidentas įvyko iš karto po pakilimo. Lėktuve tuo metu buvo 273 keleiviai. Dalis jų neslėpė manę, kad kelionė baigsis tragedija.
„Aš jau išsiunčiau atsisveikinimo žinutes artimiesiems, galvojau, kad viskas baigta“, – pasakojo vienas iš keleivių.
Nenukentėjo nė vienas keleivis
Situacija baigėsi laimingai – pilotui pavyko saugiai nutupdyti orlaivį Italijos Brindizio mieste. Oficialiai pranešama, kad nė vienas keleivis ar įgulos narys nenukentėjo.
Vis dėlto žmonėms patirtos akimirkos išliks ilgam – daugelis jų teigia išgyvenę tikrą košmarą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!