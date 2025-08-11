Incidentas oro uoste: vienas lėktuvas įvažiavo į kitą

Incidentas įvyko tuo metu, kai orlaivis stūmėsi nuo vartų. Lėktuvo sparnas užkliuvo už kito lėktuvo, jis buvo tuščias.
Lėktuvas turėjo skristi į Gvatemalą, tačiau keleiviai turėjo palikti lėktuvą ir persėsti į kitą.
Lėktuve buvo 192 keleiviai, du pilotai ir keturi skrydžio palydovai. „Delta“ apie sužeistus žmones nepraneša.
Vasarį Sietlo-Takomos tarptautiniame oro uoste, JAV, taip pat susidūrė du lėktuvai.
