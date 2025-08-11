Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Incidentas oro uoste: vienas lėktuvas įvažiavo į kitą

2025-08-11 17:26
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-11 17:26

Sekmadienio rytą Atlantoje, JAV, „Delta Airlines“ lėktuvas atsitrenkė į kitą orlaivį, rašo „New York Post“.

Delta Airlines (nuotr. SCANPIX)

Sekmadienio rytą Atlantoje, JAV, „Delta Airlines“ lėktuvas atsitrenkė į kitą orlaivį, rašo „New York Post“.

0

Incidentas įvyko tuo metu, kai orlaivis stūmėsi nuo vartų. Lėktuvo sparnas užkliuvo už kito lėktuvo, jis buvo tuščias.

Lėktuvas turėjo skristi į Gvatemalą, tačiau keleiviai turėjo palikti lėktuvą ir persėsti į kitą.

Lėktuve buvo 192 keleiviai, du pilotai ir keturi skrydžio palydovai. „Delta“ apie sužeistus žmones nepraneša.

Vasarį Sietlo-Takomos tarptautiniame oro uoste, JAV, taip pat susidūrė du lėktuvai.

