Panika oro uoste: ant kilimo ir tūpimo tako užsidegė lėktuvas

Denverio ugniagesių departamentas sako, kad problema kilo „American Airlines“ 3023 skrydžio iš Denverio į Majamio tarptautinį oro uostą lėktuvui dar stovint ant kilimo ir tūpimo tako.

Aviakompanija pranešė, kad visi 173 lėktuve buvę keleiviai ir šeši įgulos nariai buvo saugiai evakuoti iš lėktuvo. Vienas žmogus buvo nuvežtas į ligoninę, nes patyrė nedidelių sužalojimų.

This is becoming routine for airline travel. This is American Airlines in Denver.



Rear wheels blew. pic.twitter.com/NJ7akXtNB9