Keleiviai netveria pykčiu: pusę dienos buvo palikti sėdėti įkaitusiame lėktuve

Anot jų, temperatūra lauke siekė 40 laipsnių.
Apie incidentą „Reddit“ papasakojo vienas iš keleivių.
Lėktuvas skrido iš Las Vegaso į Denverį.
Lėktuvo keleiviai pasibaisėję
Keleiviai sako, kad į lėktuvą sulipo 8:20, tačiau daugiau nei šešias valandas niekur nepajudėjo. Anot jų, niekas nereagavo į prašymus duoti atsigerti, nors daugybė keleivių jautė diskomfortą ir buvo pasimetę.
17 keleivių esą iš viso išlipo iš lėktuvo.
„Priežastis, dėl kurios negalėjome pakilti, buvo ta, kad lauke per karšta, o LAS (Las Vegaso oro uostas – red. past.) nesuteiks lėktuvui ilgo kilimo ir tūpimo tako. Galiausiai, praėjus daugiau nei šešioms valandoms, grįžome prie vartų, mums buvo pasakyta, kad nors ir turėjome ilgą kilimo ir tūpimo taką, dabar buvo dar karščiau ir lėktuvas negalėjo skristi“, – pasakoja keleivis.
Keleiviams avialinijos nurodė, kad buvo susidurta su „įgulos tvarkaraščio problemomis“. Tačiau keleiviai sako, kad komunikacijos trūkumas tuo metu buvo tiesiog siaubingas.
