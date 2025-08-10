Paviešino paskutinius piloto žodžius prieš sudūžtant lėktuvui: žuvo 183 žmonės

LOT „Polish Airlines“ skrydžio 5055 kapitonas Zygmuntas Pawlaczykas per lėktuvo garsiakalbį pasakė širdį draskančius atsisveikinimo žodžius: „Viso gero. Sudie. Mes mirštame.“
Paskutiniai žodžiai – prieš pat katastrofą
Paskutinės akimirkos nelaimės ištiktame keleiviniame lėktuve buvo užfiksuotos šiurpą keliančiame piloto pranešime, išsiųstame likus vos kelioms sekundėms prieš katastrofą, kurioje žuvo visi lėktuve buvę žmonės, rašoma mirror.co.uk.
1987 m. gegužės 9 d. lėktuvas „Ilyushin Il-62M“ vyko iš Varšuvos į Niujorką, kur turėjo būti papildytas degalais prieš tolesnį reisą į San Franciską.
Visgi praėjus 56 minutėms po pakilimo orlaivis nukrito į Kabaty miško rezervatą netoli Varšuvos. Žuvo visi 172 keleiviai ir 11 įgulos narių, iš viso 183 žmonės. Tai – didžiausia aviacijos katastrofa Lenkijos istorijoje.
Oro eismo kontrolės įrašai užfiksavo paskutinį įgulos pranešimą 11:12 val. vietos laiku. 59-erių kapitonas Z. Pawlaczykas, turėjęs 19 745 skrydžio valandų patirtį, vadovavo įgulai, kuri žuvo.
Lėktuve tuo metu buvo 155 Lenkijos ir 17 JAV piliečių.
Viskas prasidėjo, kai skrydžių kontrolė nurodė įgulai kuo greičiau pakilti į 5500 m aukštį. Įgula maksimaliai padidino variklių galią, tačiau dėl antrojo variklio gedimo šis įkaito iki 1800 laipsnių, tada sprogo velenas ir sistema visiškai sugedo. Dėl to varikliai nebeveikė.
Keleiviai, kaip manoma, suprato apie situacijos rimtumą. Viena jų – 58-erių Halina Domeracka – ant savo turėto Naujojo Testamento viršelio užrašė:
„1987 m. gegužės 9 d. Lėktuvas sugedo... Dieve, kas dabar bus... Halina Domeracka, R. Tagore g. Varšuva...“
Po šios tragedijos Lenkijoje buvo paskelbtas dviejų dienų nacionalinis gedulas. Užuojautą išreiškė ir tarptautiniai lyderiai, tarp jų – Lenkijoje gimęs popiežius Jonas Paulius II.
Ši skrydžių paslauga su „Il-62M“ lėktuvais teikta iki 1989 m., kol buvo pereita prie pirmojo „Boeing 767“, o nuo 2012 m. – prie „Boeing 787 Dreamliner“.
