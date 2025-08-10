Kalendorius
Rugpjūčio 10 d., sekmadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Paviešino paskutinius piloto žodžius prieš sudūžtant lėktuvui: žuvo 183 žmonės

2025-08-10 18:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-10 18:00

Išplito šokiruojantys paskutiniai piloto žodžiai prieš siaubingą aviakatastrofą, nusinešusią 183 žmonių gyvybes.

Paviešino paskutinius piloto žodžius prieš sudūžtant lėktuvui (nuotr. 123rf.com)

Išplito šokiruojantys paskutiniai piloto žodžiai prieš siaubingą aviakatastrofą, nusinešusią 183 žmonių gyvybes.

REKLAMA
0

LOT „Polish Airlines“ skrydžio 5055 kapitonas Zygmuntas Pawlaczykas per lėktuvo garsiakalbį pasakė širdį draskančius atsisveikinimo žodžius: „Viso gero. Sudie. Mes mirštame.“

Paskutiniai žodžiai – prieš pat katastrofą

Paskutinės akimirkos nelaimės ištiktame keleiviniame lėktuve buvo užfiksuotos šiurpą keliančiame piloto pranešime, išsiųstame likus vos kelioms sekundėms prieš katastrofą, kurioje žuvo visi lėktuve buvę žmonės, rašoma mirror.co.uk.

TAIP PAT SKAITYKITE:

1987 m. gegužės 9 d. lėktuvas „Ilyushin Il-62M“ vyko iš Varšuvos į Niujorką, kur turėjo būti papildytas degalais prieš tolesnį reisą į San Franciską.

REKLAMA
REKLAMA

Visgi praėjus 56 minutėms po pakilimo orlaivis nukrito į Kabaty miško rezervatą netoli Varšuvos. Žuvo visi 172 keleiviai ir 11 įgulos narių, iš viso 183 žmonės. Tai – didžiausia aviacijos katastrofa Lenkijos istorijoje.

REKLAMA

Oro eismo kontrolės įrašai užfiksavo paskutinį įgulos pranešimą 11:12 val. vietos laiku. 59-erių kapitonas Z. Pawlaczykas, turėjęs 19 745 skrydžio valandų patirtį, vadovavo įgulai, kuri žuvo.

Lėktuve tuo metu buvo 155 Lenkijos ir 17 JAV piliečių.

Viskas prasidėjo, kai skrydžių kontrolė nurodė įgulai kuo greičiau pakilti į 5500 m aukštį. Įgula maksimaliai padidino variklių galią, tačiau dėl antrojo variklio gedimo šis įkaito iki 1800 laipsnių, tada sprogo velenas ir sistema visiškai sugedo. Dėl to varikliai nebeveikė.

REKLAMA
REKLAMA

Keleiviai, kaip manoma, suprato apie situacijos rimtumą. Viena jų – 58-erių Halina Domeracka – ant savo turėto Naujojo Testamento viršelio užrašė:

„1987 m. gegužės 9 d. Lėktuvas sugedo... Dieve, kas dabar bus... Halina Domeracka, R. Tagore g. Varšuva...“

Po šios tragedijos Lenkijoje buvo paskelbtas dviejų dienų nacionalinis gedulas. Užuojautą išreiškė ir tarptautiniai lyderiai, tarp jų – Lenkijoje gimęs popiežius Jonas Paulius II.

Ši skrydžių paslauga su „Il-62M“ lėktuvais teikta iki 1989 m., kol buvo pereita prie pirmojo „Boeing 767“, o nuo 2012 m. – prie „Boeing 787 Dreamliner“.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Indijoje 2025-06-12 sudužo „Boeing 787-8 Dreamliner“ su 242 žmonėmis (nuotr. SCANPIX)
Paaiškėjo, kaip dabar jaučiasi vienintelis aviakatastrofą Indijoje išgyvenęs keleivis

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų