Prieš sugyventinę smurtavęs tatuiruočių meistras Donatas ją vedė: prieš ceremoniją – teismo verdiktas

Kaip pranešė delfi.lt, jiedu susituokė Vilniaus santuokų rūmuose.
Primename, kad už tai, kad 25-erių besilaukiančiai moteriai vyras įkando į nosį, už plaukų tampė per grindis, pakėlė ir metė, teismas jam skyrė 45 parų areštą, tačiau lygtinai.
Bausmę sušvelnino aplinkybė, kad su ta pačia moterimi vyras dabar augina kūdikį. Nuosprendis neįsigalės, jei vyras pusę metų lankys elgesio korekcijos kursus ir laikysis įstatymų.
Kadaise Donatas Remeika, šiandien – Donatas Mohamad Ali. Pavardę pasiskolino iš amerikiečių bokso legendos, tik ringe jis niekada nestovėjo.
Šių metų pradžioje, vasarį, jis stojo prieš teismą dėl smurto prieš savo sugyventinę.
Teismas paskelbė verdiktą. „Apkaltinamasis nuosprendis už smurtą artimoje aplinkoje prieš savo sugyventinę, artimą gyvenimo draugę“, – teigė Vilniaus apylinkės teismo teisėjas Vladimiras Berezovskis.
Tuo metu penktą mėnesį nėščiai 25 m. moteriai jis įkando į nosį, o kai ši bandė šauktis pagalbos ir išbėgo į laiptinę – griebė už plaukų, tampė per grindis, pakėlė ir sviedė.
„Čia yra smurtas artimoje aplinkoje, nežymus sveikatos sutrikdymas, tačiau kvalifikuojantis požymis – kad padaryta prieš artimą žmogų“ – komentavo V. Berezovskis.
Bausmė sušvelninta, nes pora augina kūdikį
Teisėjas įvardijo BK 140 str. II dalį. Bausmė už šį nusikaltimą – nuo kelių šimtų eurų baudos iki maksimumo – 2 metų laisvės atėmimo. Smurtavusiam prieš moterį teismas skyrė 45 parų areštą, tačiau lygtinai. Teismas bausmę lietuviškajam Ali švelnino dėl to, kad jis su ta pačia sugyventine susitaikė ir šiuo metu augina kūdikį.
„Bausmės vidurkis, bet jos vykdymas atidėtas, nes šiuo atveju dar galima tikėtis, kad asmuo pasitaisytų be realios laisvės atėmimo bausmės, plius jie augina kūdikį“, – sakė teisėjas.
Bausmė įsigalėtų tik tada, jei smurtavęs pusę metų nevykdytų teismo įpareigojimų.
„Per 6 mėnesius kaltinamasis privalės laikytis įpareigojimų, kuriuos nustatė teismas. Atitinkamai baudžiamojo poveikio priemonių įvykdyti. Ir dalyvaus atitinkamuose kursuose, programuos ir nepadarys nusikalstamų veikų – bus laikoma kad bausmė atlikta“, – teigė V. Berezovskis.
Tai – ne pirmas Donato Mohamad Ali skandalas ir ne pirmos bėdos su teisėsauga. Anot teisėjo, neseniai jis nuteistas už šmeižtą. O 2020 m. jis išgarsėjo, kai įvairiomis spalvomis ištatuiravo kiaulę. Tai papiktino dalį tautiečių, o ypač – gyvūnų teisių gynėjus.
Tais pačiais metais internete plito ir nuotraukos, kuriose Donatas Mohamad Ali už trumpikių susikiša smauglį, taip pat žiurkėną.|
