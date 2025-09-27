Kalendorius
Rugsėjo 27 d., šeštadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Prieš sugyventinę smurtavęs tatuiruočių meistras Donatas ją vedė: prieš ceremoniją – teismo verdiktas

2025-09-27 12:18 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-27 12:18

Skandalingąjį tatuiruočių meistrą Donatą Mohamad Ali teismas šio mėnesio pripažino kaltu dėl smurto prieš penktą mėnesį nėščią sugyventinę. Nepaisant to, rugsėjo 27 d. jis ją vedė.

Donatas Mohamad Ali ir asociatyvi vestuvių nuotrauka (nuotr. SCANPIX ir tv3.lt fotomontažas)

Skandalingąjį tatuiruočių meistrą Donatą Mohamad Ali teismas šio mėnesio pripažino kaltu dėl smurto prieš penktą mėnesį nėščią sugyventinę. Nepaisant to, rugsėjo 27 d. jis ją vedė.

REKLAMA
3

Kaip pranešė delfi.lt, jiedu susituokė Vilniaus santuokų rūmuose.

Primename, kad už tai, kad 25-erių besilaukiančiai moteriai vyras įkando į nosį, už plaukų tampė per grindis, pakėlė ir metė, teismas jam skyrė 45 parų areštą, tačiau lygtinai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Bausmę sušvelnino aplinkybė, kad su ta pačia moterimi vyras dabar augina kūdikį. Nuosprendis neįsigalės, jei vyras pusę metų lankys elgesio korekcijos kursus ir laikysis įstatymų.

REKLAMA
REKLAMA

Kadaise Donatas Remeika, šiandien – Donatas Mohamad Ali. Pavardę pasiskolino iš amerikiečių bokso legendos, tik ringe jis niekada nestovėjo.

REKLAMA

Šių metų pradžioje, vasarį, jis stojo prieš teismą dėl smurto prieš savo sugyventinę.

Teismas paskelbė verdiktą.   „Apkaltinamasis nuosprendis už smurtą artimoje aplinkoje prieš savo sugyventinę, artimą gyvenimo draugę“, – teigė Vilniaus apylinkės teismo teisėjas Vladimiras Berezovskis. 

Tuo metu penktą mėnesį nėščiai 25 m. moteriai jis įkando į nosį, o kai ši bandė šauktis pagalbos ir išbėgo į laiptinę – griebė už plaukų, tampė per grindis, pakėlė ir sviedė.  

REKLAMA
REKLAMA

„Čia yra smurtas artimoje aplinkoje, nežymus sveikatos sutrikdymas, tačiau kvalifikuojantis požymis – kad padaryta prieš artimą žmogų“ – komentavo V. Berezovskis. 

Bausmė sušvelninta, nes pora augina kūdikį

Teisėjas įvardijo BK 140 str. II dalį. Bausmė už šį nusikaltimą – nuo kelių šimtų eurų baudos iki maksimumo – 2 metų laisvės atėmimo. Smurtavusiam prieš moterį teismas skyrė 45 parų areštą, tačiau lygtinai. Teismas bausmę lietuviškajam Ali švelnino dėl to, kad jis su ta pačia sugyventine susitaikė ir šiuo metu augina kūdikį.  

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Bausmės vidurkis, bet jos vykdymas atidėtas, nes šiuo atveju dar galima tikėtis, kad asmuo pasitaisytų be realios laisvės atėmimo bausmės, plius jie augina kūdikį“, – sakė teisėjas. 

Bausmė įsigalėtų tik tada, jei smurtavęs pusę metų nevykdytų teismo įpareigojimų.  

„Per 6 mėnesius kaltinamasis privalės laikytis įpareigojimų, kuriuos nustatė teismas. Atitinkamai baudžiamojo poveikio priemonių įvykdyti. Ir dalyvaus atitinkamuose kursuose, programuos ir nepadarys nusikalstamų veikų – bus laikoma kad bausmė atlikta“, – teigė V. Berezovskis. 

REKLAMA

Tai – ne pirmas Donato Mohamad Ali skandalas ir ne pirmos bėdos su teisėsauga. Anot teisėjo, neseniai jis nuteistas už šmeižtą. O 2020 m. jis išgarsėjo, kai įvairiomis spalvomis ištatuiravo kiaulę. Tai papiktino dalį tautiečių, o ypač – gyvūnų teisių gynėjus. 

Tais pačiais metais internete plito ir nuotraukos, kuriose Donatas Mohamad Ali už trumpikių susikiša smauglį, taip pat žiurkėną.|

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų