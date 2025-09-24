Vestuvių nuotraukose jaunieji pastebėjo nepažįstamą vyrą: tiesa paaiškėjo tik po 4 metų

Michelle Wylie ir jos vyras Johnas pastebėjo, kad jų vestuvėse dalyvavo nepažįstamas vyras, tik tada, kai praėjus kelioms dienoms po ceremonijos žiūrėjo savo vestuvių nuotraukas.
Po 4 metų paaiškėjo, kas tas nepažįstamas vyras vestuvių nuotraukose
Kas buvo tas aukštas vyras tamsiu kostiumu, droviu susigėdusiu veidu? Tačiau nei šeima, nei draugai negalėjo paaiškinti, kas jis. Atsakymo neturėjo ir Prestviko „Carlton“ viešbučio, kuriame 2021 m. lapkritį vyko šventė, darbuotojai. Net ir paviešinimas socialiniuose tinkluose nedavė jokio rezultato.
Ši paslaptis niekaip nedavė ramybės, todėl nuotaka paprašė populiaraus škotų turinio kūrėjo Dazza padėti išplėsti paiešką internete – ir galiausiai jie sužinojo, kad nepažįstamasis jų vestuvių svečias buvo vyras, vardu Andrew Hillhouse, rašoma theguardian.com.
Aiškindamas, kaip atsidūrė poros vestuvėse, A. Hillhouse „Facebook“ paskyroje prisipažino, kad, kaip jam įprasta, jis pavėlavo į šventė, todėl atvykęs į vestuvių vietą turėjo vos penkias minutes iki ceremonijos.
Kai pamatė dūdmaišininką ir kitus svečius, jis nusekė paskui juos į viešbutį. „Pamenu, pagalvojau: „Nuostabu, aš akivaizdžiai esu tinkamoje vietoje“, – pasakojo vyras, kuris nė nenutuokė, kad supainiojo adresą ir turėjo būti visai kitose vestuvėse už kelių kilometrų Ero mieste.
Iš pradžių jis nebuvo sunerimęs, kad aplinkui tik nepažįstami žmonės, nes tose vestuvėse, kuriose iš tikrųjų turėjo būti, vienintelė pažįstama buvo nuotaka Michaela, o jo partneris Andrew buvo vienas iš pabrolių.
Kad atsidūrė ne toje šventėje, jis suprato tik pamatęs, kad į salę įžengė visai kita nuotaka. Akimirksniu jis pagalvojo: „O Dieve, tai ne Michaela... Aš patekau į svetimas vestuves!“
A. Hillhouse tęsė: „Negali gi vidury vestuvių ceremonijos atsistoti ir išeiti, todėl man teko „likti vaidmenyje“ ir dar 20 minučių sėdėti susinepatoginus, stengiantis būti kuo nepastebimesniam su savo 188 centimetrų ūgiu.“
Ceremonijai pasibaigus, Troone gyvenantis A. Hillhouse tikėjosi tyliai pasišalinti, bet jį sustabdė fotografas, kuris primygtinai prašė prisijungti prie svečių bendrai nuotraukai. Nuotraukose jis susinepatoginęs stovi grupės gale.
„Išbėgau lauk, turėjau kelis telefoninius skambučius ir galiausiai nuvykau į reikiamas vestuves, kuriose buvau beveik toks pat populiarus, kaip tikrieji jaunikis ir nuotaka, nes visą vakarą pasakojau šią istoriją“, – prisiminė vyras.
Michelle Wylie šis viešas pareiškimas padėjo tašką ketverius metus trukusiose spelionėse. „BBC Scotland“ ji sakė:
„Nuolat pagalvodavau: „Kažkas juk turi žinoti, kas šis vyras.“ Kelis kartus klausiau savo vyro: „Ar tikrai jo nepažįsti, gal jis tavo kolega iš darbo?“ Net svarstėme, ar jis nėra koks pamišęs persekiotojas.“
Dabar Michelle ir Andrew yra draugai „Facebook“ ir buvo susitikę asmeniškai, kad užtvirtintų visą šio netikėto įvykio seką.
„Negalėjau nustoti juoktis, – sakė M. Wylie. – Net sunku patikėti, kad po beveik ketverių metų pagaliau sužinojome, kas jis toks.“
