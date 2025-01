Vestuvių nuotraukas pirmą sykį išvydo po 56 metų: „Tiesiog pamiršau tai ir gyvenau toliau“

Pinigų stokojantys jaunavedžiai neturėjo jų pakankamai, kad galėtų susimokėti už nuotraukas, todėl sunkia širdimi jie paliko nuotraukas studijoje.

M. Sharman sakė, jog dažnai galvodavo apie nuotraukas, todėl praėjus keleriems metams po vestuvių moteris nusprendė pasidomėti nuotraukomis. Galiausiai ji sužinojo, kad fotografo W. E. Saby studija, kurioje jaunavedžiai įamžino vestuvines nuotraukas, užsidarė.

„Buvo apmaudu, bet pagalvojau: „Jis išvyko iš miesto ir nuotraukos tikriausiai buvo sunaikintos“, – sakė 76-erių metų moteris.

Ji teigė: „Tiesiog pamiršau tai ir gyvenau toliau.“

Praėjus daugiau nei 56 metams po to, kai ji ir B. Sharmanas žengė prie altoriaus, M. Sharman gavo elektroninį laišką iš vienos iš savo buvusių pamergių ir ilgametės draugės Sandy Farynuk. Jame buvo viena iš seniai pamestų jos vestuvinių nuotraukų.

M. Sharman pasakojo, kad atidariusi laišką ji apsipylė ašaromis: „Buvo jaudinantis jausmas pamatyti visos mūsų vestuvių šventės nuotrauką.“

S. Farynuk, kuri yra Enderbio ir rajono muziejaus draugijos prezidentė, gavo elektroninį laišką su nespalvota vestuvių šventės nuotrauka iš pažįstamo žmogaus, dirbančio Amstrongo Spallumcheeno muziejuje ir meno galerijoje.

Istorikas nusiuntė nuotrauką S. Farynuk po to, kai peržiūrėjęs krūvą muziejui padovanotų nuotraukų pagalvojo, kad atpažino jauną S. Farynuk.

„Aš pasakiau: „O, Dieve mano, taip, tai aš. Niekada anksčiau nebuvau mačiusi tos nuotraukos“, – pasakojo 76-erių metų S. Farynuk.

„Buvo ypač jaudinantis jausmas pamatyti nuotraukoje savo vyresniąją seserį Ruth“, – sakė M. Sharman, pažymėdama, kad portrete sesuo stovi šalia jos.

„Ji buvo mano pamergė, kuri pernai mirė“, – pridūrė ji.

A couple married in 1968 finally saw their wedding photos after years of being unable to afford printing them at the time.



