TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Šaukiama neeilinė Seimo sesija: spręs dėl Ruginienės kandidatūros

atnaujinta 13:16 val.
2025-08-18 13:05 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-08-18 13:05

Ketvirtadienį, rugpjūčio 21 d., bus šaukiama neeilinė Seimo sesija, kurios metu parlamentarai turėtų apsispręsti dėl kandidatės į premjeres Ingos Ruginienės tvirtinimo.

Seimas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Ketvirtadienį, rugpjūčio 21 d., bus šaukiama neeilinė Seimo sesija, kurios metu parlamentarai turėtų apsispręsti dėl kandidatės į premjeres Ingos Ruginienės tvirtinimo.

Antrasis neeilinės Seimo sesijos posėdis vyks kitos savaitės antradienį. Tokį sprendimą pirmadienį patvirtino Seimo valdyba.

Tiesa, pats Seimo pirmininkas joje dalyvauti negalės. Posėdžio metu jis paprašė valdybos jam leisti išvykti į Lenkiją. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Kadangi atsirado neplanuota, nenumatyta sesija, o aš turiu seną, asmeninį, suplanuotą išvykimą į Lenkijos Respubliką, tai prašau leisti man išvykti 21-26 dienomis“, – valdybos posėdyje kalbėjo S. Skvernelis. 

Valdybos nariai jo prašymui neprieštaravo. 

Nausėda pasirašė dekretą

Kaip skelbta, praėjusį ketvirtadienį prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė dekretą, kuriuo teikia Seimui tvirtinti Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) iškeltą kandidatę į Vyriausybės vadoves I. Ruginienę.

Parlamentarai dėl naujosios premjerės turės apsispręsti ne vėliau kaip per savaitę nuo jo pristatymo plenarinių posėdžių salėje. Dėl ministro pirmininko kandidatūros Seimas balsuos atvirai – jai pritarti užtenka paprastos balsų daugumos.

Jei parlamentas patvirtins kandidatę į premjerus, ši ne vėliau kaip per 15 dienų nuo paskyrimo turės pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą bei teikti svarstyti Vyriausybės programą. Vyriausybė gauna įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritaria jos programai.

ELTA primena, kad socialdemokratams teko ieškoti naujo Ministrų kabineto vadovo po to, kai liepos pabaigoje atsistatydino į skandalus dėl verslo ir praeities istorijų įsivėlęs Gintautas Paluckas.

Šiam pasitraukus iš Vyriausybės ir socialdemokratų partijos vadovo postų, pernai Seimo rinkimus laimėjusi partija pradėjo diskusijas ir dėl galimų pokyčių valdančiojoje koalicijoje.

Sekmadienį posėdžiavusi LSDP taryba nutarė į naują valdančiąją daugumą kviesti Remigijaus Žemaitaičio „Nemuno aušrą“ ir Aurelijaus Verygos „valstiečius“ – iki šiol koalicijoje dirbę Sauliaus Skvernelio Demokratai „Vardan Lietuvos“ kvietimo nesulaukė.

Šiomis dienomis partijų derybinės grupės tęs konsultacijas – tikimasi, kad nauja koalicinė sutartis bus pasirašyta iki savaitės pabaigos.

