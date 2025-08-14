Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Inga Ruginienė savanoriaus socialinėse dirbtuvėse Garliavoje

2025-08-14 06:06 / šaltinis: BNS
2025-08-14 06:06

Socialdemokratų kandidatė į premjero postą, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė ketvirtadienį vyksta į Garliavą, kur savanoriaus socialinėse dirbtuvėse „Pilnos širdys“.

Prezidentas susitiko su kandidate į Ministrus Pirmininkus Inga Ruginiene (nuotr. Roberto Riabovo)

0

Kaip BNS pranešė ministrės atstovas Ignas Dobrovolskas, ministrė Kauno rajone susipažins su darbuotojais, bendraus su paslaugas ir pagalbą gaunančiais žmonėmis, savanoriaus bei pietaus kartu su darbuotojais ir savanoriais. 

„Pilnose širdyse“ dirba 16 žmonių, iš kurių 12 turi intelekto negalią – šiose dirbtuvėse jie kartu gamina kanceliarijos produktus – bloknotus, užrašų knygutės, sąsiuvinius ir skirtukus.

I. Ruginienė į Garliavą vyksta po trečiadienį vykusio susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda, kuriame, anot socialdemokratės, su šalies vadovu modeliavo įvarius koalicijos variantus, išgirdo jo nuomonę apie dabartinius Ministrų kabineto narius.

Pati kandidatė į premjerus ketina susitikti su kiekvienu ministru atskirai ir savo vertinimo apie kolegas kol kas nepagarsina.

Kaip rašė BNS, naujas Vyriausybės vadovas turi būti paskirtas, nes praėjusią savaitę iš šių pareigų atsistatydino Gintautas Paluckas. Tą jis padarė teisėsaugai pradėjus du ikiteisminius tyrimus, susijusius su jo verslu, ir sulaukiant vis daugiau klausimų dėl praeities.

Atsistatydinus premjerui ir visam Ministrų kabinetui, artimiausiu metu taip pat turės būti formuojama ir nauja Vyriausybė.

Po G. Palucko atsistatydinimo valdantieji socialdemokratai iš naujo susitinka su dabartiniais ir potencialiais koalicijos partneriais aptarti galimą tolesnį darbą kartu.

