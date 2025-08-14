Inga Ruginienė savanoriaus socialinėse dirbtuvėse Garliavoje

Kaip BNS pranešė ministrės atstovas Ignas Dobrovolskas, ministrė Kauno rajone susipažins su darbuotojais, bendraus su paslaugas ir pagalbą gaunančiais žmonėmis, savanoriaus bei pietaus kartu su darbuotojais ir savanoriais.
„Pilnose širdyse“ dirba 16 žmonių, iš kurių 12 turi intelekto negalią – šiose dirbtuvėse jie kartu gamina kanceliarijos produktus – bloknotus, užrašų knygutės, sąsiuvinius ir skirtukus.
I. Ruginienė į Garliavą vyksta po trečiadienį vykusio susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda, kuriame, anot socialdemokratės, su šalies vadovu modeliavo įvarius koalicijos variantus, išgirdo jo nuomonę apie dabartinius Ministrų kabineto narius.
Pati kandidatė į premjerus ketina susitikti su kiekvienu ministru atskirai ir savo vertinimo apie kolegas kol kas nepagarsina.
Kaip rašė BNS, naujas Vyriausybės vadovas turi būti paskirtas, nes praėjusią savaitę iš šių pareigų atsistatydino Gintautas Paluckas. Tą jis padarė teisėsaugai pradėjus du ikiteisminius tyrimus, susijusius su jo verslu, ir sulaukiant vis daugiau klausimų dėl praeities.
Atsistatydinus premjerui ir visam Ministrų kabinetui, artimiausiu metu taip pat turės būti formuojama ir nauja Vyriausybė.
Po G. Palucko atsistatydinimo valdantieji socialdemokratai iš naujo susitinka su dabartiniais ir potencialiais koalicijos partneriais aptarti galimą tolesnį darbą kartu.
