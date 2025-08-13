Inga Ruginienė ketina skirti dėmesį socialiniams reikalams, sveikatos paslaugoms, biudžetui

„Mano nusiteikimas ne griauti, o tęsti tai, kas pradėta. (...) Esminis dalykas artimiausiu metu bus sutarti dėl subalansuoto trimečio valstybės biudžeto, neabejotinai bus didinamas minimalus mėnesinis atlyginimas, kartu bendradarbiaujant su socialiniais partneriais padaryti sprendimus įtakojančius spartesnį investicijų pritraukimą“, – feisbuke trečiadienį ryte paskelbė politikė.
„Puikiai žinau problemą dėl skurdo rodiklių – artimiausiu metu reikės peržiūrėti socialinės paramos rodiklių indeksavimą, suteikti palankesnes sąlygas mažas pajamas gaunantiems šeimas. Taip pat gerinti sveikatos paslaugų prieinamumą, bei spartinti pensijų augimą“, – teigė I. Ruginienė.
Politikė teigė esanti įsitikinusi, kad bus pasiektas, jos teigimu, „esminis tikslas, užtikrinti socialinį ir išorinių sienų saugumą“.
Keičiantis Vyriausybei ir partijoms diskutuojant dėl būsimos valdančiosios koalicijos, trečiadienį I. Ruginienė antrą kartą susitinka su prezidentu Gitanu Nausėda.
Vietoje atsistatydinusio Gintauto Palucko į ministrės pirmininkės pareigas siūloma socialinės apsaugos ir darbo ministrė su šalies vadovu buvo susitikusi praėjusią savaitę, tačiau tuomet teigė apie valdančiosios daugumos ateitį nekalbėjusi.
Jos kandidatūrą dar turi pateikti prezidentas ir patvirtinti Seimas.
