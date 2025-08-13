Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Inga Ruginienė ketina skirti dėmesį socialiniams reikalams, sveikatos paslaugoms, biudžetui

2025-08-13 07:33 / šaltinis: BNS
2025-08-13 07:33

 Socialdemokratų kandidatė į premjeres, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad artimiausiu metu reikėtų susitarti dėl subalansuoto valstybės biudžeto, peržiūrėti socialinės paramos rodiklius, spartinti pensijų augimą, gerinti sveikatos paslaugų prieinamumą, taip pat priimti sprendimus reikalingus spartesniam investicijų pritraukimui. 

Inga Ruginienė (Elta) (nuotr. Josvydo Elinsko)

5

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Mano nusiteikimas ne griauti, o tęsti tai, kas pradėta. (...) Esminis dalykas artimiausiu metu bus sutarti dėl subalansuoto trimečio valstybės biudžeto, neabejotinai bus didinamas minimalus mėnesinis atlyginimas, kartu bendradarbiaujant su socialiniais partneriais padaryti sprendimus įtakojančius spartesnį investicijų pritraukimą“, – feisbuke trečiadienį ryte paskelbė politikė.

„Puikiai žinau problemą dėl skurdo rodiklių – artimiausiu metu reikės peržiūrėti socialinės paramos rodiklių indeksavimą, suteikti palankesnes sąlygas mažas pajamas gaunantiems šeimas. Taip pat gerinti sveikatos paslaugų prieinamumą, bei spartinti pensijų augimą“, – teigė I. Ruginienė. 

Politikė teigė esanti įsitikinusi, kad bus pasiektas, jos teigimu, „esminis tikslas, užtikrinti socialinį ir išorinių sienų saugumą“. 

Keičiantis Vyriausybei ir partijoms diskutuojant dėl būsimos valdančiosios koalicijos, trečiadienį I. Ruginienė antrą kartą susitinka su prezidentu Gitanu Nausėda. 

Vietoje atsistatydinusio Gintauto Palucko į ministrės pirmininkės pareigas siūloma socialinės apsaugos ir darbo ministrė su šalies vadovu buvo susitikusi praėjusią savaitę, tačiau tuomet teigė apie valdančiosios daugumos ateitį nekalbėjusi.

Jos kandidatūrą dar turi pateikti prezidentas ir patvirtinti Seimas.

