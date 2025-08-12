Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ruginienė pasiaiškino dėl „sovietinio vaiko“: „Apie tuos laikus dažnai pasakoju vaikams“

2025-08-12 07:14 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-12 07:14

Esu sovietinis vaikas“, – taip prisistatė socialdemokratų kandidatė į premjeres Inga Ruginienė. Ši frazė išprovokavo karštas diskusijas, o antradienio rytą politikė paaiškino, ką iš tiesų norėjo pasakyti.

Esu sovietinis vaikas“, – taip prisistatė socialdemokratų kandidatė į premjeres Inga Ruginienė. Ši frazė išprovokavo karštas diskusijas, o antradienio rytą politikė paaiškino, ką iš tiesų norėjo pasakyti.

77

„Truputį apie pasakymą, kad esu „sovietinis vaikas“: ką tuo turėjau omenyje bei koks yra kontekstas“, – rašė ji savo „Facebook“ paskyroje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Gimiau 1981 m. Ne stalino laikai, bet vis tiek augau stovėdama eilėje, kad pagriebčiau duonos kepalą. Mama dirbo daug ir pamainomis, duodavo man, mažam vaikui, talonus, kad juos iškeisčiau į kruopas ir kitus produktus.

Ji negalėjo to daryti, nes dirbo, o ir vaiką į eilės priekį pastūmėdavo kokia nors kaimynė. Močiutė vargais negalais suveikdavo žirnelių ar šprotų šventėms.

Senelis grįžęs iš Sibiro nieko nepasakojo – bijojo. Jis svajojo apie laisvą Lietuvą ir litą. Gaila, kad po Sibiro gavęs diabetą, jis mirė 1989 metais, taip ir nesulaukęs laisvės... To man labiausiai gaila.

„Sovietinis vaikas“ man reiškia tai, ko patirti niekada daugiau nenorėčiau. Apie tuos laikus dažnai pasakoju vaikams, nes manau, kad labai svarbu neužmiršti ir vertinti tai, kiek daug mes dabar turim – tą reikia branginti.

Įvairios nuomonės viešojoje erdvėje, sukurti interneto memai rodo, kad šis žodžių junginys kiekvienam asocijuojasi skirtingai, tačiau man jis asocijuojasi su liūdna patirtimi ir prisiminimais...

Tikiuosi, kad nei mano vaikams, nei ateities kartoms neteks patirti to, ką patirdavo žmonės augę tarybiniais laikais. Tam reikia tik kelių dalykų: susitelkimo, solidarumo ir drąsos!“ , – nurodė I. Ruginienė.

Ruginienė apie vyro verslą ir gimines Rusijoje: paslapčių nuo prezidento tikrai negali būti, į visus klausimus atsakiau

Kandidatė į premjeras, paklausta apie jos gimines Rusijoje, teigė, kad minėtoje šalyje gyvena jos močiutės brolio sutuoktinė. I. Ruginienė akcentavo, jog jai spaudimas per gimines Rusijoje negalėtų būti daromas. 

„Tai yra tolimi giminės. Kažkada gyveno mano močiutės brolis, bet jau yra miręs. Likusi jo žmona pensininkė, tai toks simbolinis buvimas. To tikrai nežadu slėpti ir nemanau, kad dėl to turėčiau gėdytis. Jeigu pasveikinimas su gimtadieniu yra spaudimas, tai nežinau... Manau, kad tikrai ne“, – sakė ji.

Į posėdį rinkosi Lietuvos socialdemokratų partijos prezidiumas
(25 nuotr.)
(25 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Į posėdį rinkosi Lietuvos socialdemokratų partijos prezidiumas

Kaip skelbta anksčiau, ketvirtadienio vakarą visuomenininkas Andrius Tapinas feisbuke paskelbė, jog kandidatės į premjeres I. Ruginienės vyras Vismantas Ruginis Ruginis nedeklaravo į Ukrainą įvežamos maždaug tonos spaustuvėms skirtų prekių, buvo sugautas, teismas konfiskavo prekes ir skyrė 5 tūkst. eurų baudą.

„Prezidentas sakė, kad pareikalaus apie būsimąją premjerę ir jos aplinką visos įmanomos ir neįmanomos informacijos. Tikiuosi, jam bus pateikta ir informacija iš Ukrainos teismų apie premjerės vyro „nuotykius“ (…). Istorija trumpai: Ruginis „pamiršo“ deklaruoti įveždamas į Ukrainą apie toną spaustuvėms skirtų prekių, buvo sugautas, teismas konfiskavo prekes ir dar skyrė 5 tūkst. eurų baudą“, – rašoma įraše, kuriame remiamasi Užhorodo miesto teismo sprendimu. 

Pats V. Ruginis, LRT radijui su juo susisiekus, situacijos nekomentavo. 

Savo ruožtu I. Ruginienė, komentuodama situaciją, nurodė, jog muitinės pareigūnai transportuojamus likučius prilygino atskiram produktui, o jos vyrui atskira bauda nebuvo skirta – nuobaudą sudarė nedeklaruotos prekių dalies konfiskavimas. 

Iš premjero pareigų atsistatydinus Gintautui Paluckui, trečiadienį posėdžiavęs socialdemokratų prezidiumas į jo vietą delegavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai iki šiol vadovavusią I. Ruginienę. 

Jeigu G. Nausėdai tiks I. Ruginienės kandidatūra, šalies vadovas ją turėtų teikti Seimui. Savo ruožtu parlamentarai dėl naujojo premjero turės apsispręsti ne vėliau kaip per savaitę nuo jo pristatymo plenarinių posėdžių salėje. Dėl ministro pirmininko kandidatūros Seimas balsuoja atvirai – jai pritarti užtenka paprastos balsų daugumos.

Jei parlamentas patvirtins kandidatą į premjerus, šis ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jo paskyrimo turės pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą bei teikti svarstyti Vyriausybės programą. Vyriausybė gauna įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritaria jos programai.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

As
As
2025-08-12 07:55
Nepasakok pasakų 1981 metais nereikėjo duonos eilėje stovėti visko jau buvo ir tik dirbt reikėjo nebuvo bedarbių jaunų nes nebuvo pašalpų dideliu
Atsakyti
Deja to laikotarpio
Deja to laikotarpio
2025-08-12 07:24
Neistrinsim. Tik reikia pasakoti tiesa kad nebuvo gerai o buvo sukurta tik iliuzija gyvenimui. Man asmeniskai ta rusu kalba slyksti. Tie kas buvo kazkur isitryne gyveno ir is darbo nese voge gerai. Bet jie vogimu to nevadina. Jie tipo sako cia viskas gerai. Jiems duodavo galimybe. Tokie avinai uzaugino vaikus ta vogima nekalta romantizuodami ir dabar varo ant laisvos lietuvos ir ju vaikeliai bei anukeliai siurbia is biudzeto lesas irgi net nesijaucia kalti.... ruspalaikiu bruozas.
Atsakyti
U
U
2025-08-12 07:48
Na aš beveik 2 metais jaunesnis už Ruginienę,man sovietinis vaikas asocijuojasi su stabilumu,kai kainos buvo įspaustos ant prekių,o valdžia kas 4 metai nedarydavo debiliškų reformų. Kiekvienas žmogus turėjo garantuotą darbą,išeidavo į pensiją sulaukęs 50. Valdžia žmonėms duodavo būstą ir visą kitą. Prabangos dalykų nebuvo bet tikrai visko užteko ir vaikystėje džiaugdavaisi net gražia degtukų dėžute. Gyvenimas buvo paprastas ir stabilus be streso ir ateities baimės. Labiausiai pasiilgstu ne sovietinės politinės ideologijos būtent to stabilumo. Geriau prekių deficitas du įspaustom kainom nei kasdien kylančios kainos. Geriau stabili politinė kryptis nei nesibaigiančios reformos,kurios daromos tik vardan reformų.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (77)
