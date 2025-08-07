Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva

Ruginienės kelionių į Rusiją gyventojai nesureikšmina: „Kas čia blogo, giminės juk ten gyvena“

2025-08-07 18:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-07 18:30

Socialdemokratų kandidatė į premjeres Inga Ruginienė, dar vakar tikinusi, kad dėl savo praeities yra rami, šiandien jau teisinasi dėl kelionių į Rusiją po Krymo okupacijos. Nors kelionės buvo prieš beveik dešimtmetį, politikė aiškina, kad vyko lankyti artimų giminaičių Maskvoje ir Ukrainoje, Charkivo srityje. Opozicija į tokias keliones žvelgia atsargiai, nes tuo metu I. Ruginienė buvo profsąjungų atstovė, o tokius žmones verbuodavo rusų tarnybos. 

Socialdemokratų kandidatė į premjeres Inga Ruginienė, dar vakar tikinusi, kad dėl savo praeities yra rami, šiandien jau teisinasi dėl kelionių į Rusiją po Krymo okupacijos. Nors kelionės buvo prieš beveik dešimtmetį, politikė aiškina, kad vyko lankyti artimų giminaičių Maskvoje ir Ukrainoje, Charkivo srityje. Opozicija į tokias keliones žvelgia atsargiai, nes tuo metu I. Ruginienė buvo profsąjungų atstovė, o tokius žmones verbuodavo rusų tarnybos. 

21

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tiesa, klausimų kyla ir dėl koalicijos ateities. Saulius Skvernelis kartoja, kad Gintautui Paluckui pasitraukus, nustoja galioti ir koalicijos sutartis. Tačiau kandidatė į premjeres atkerta – ne koalicijos partneriams spręsti, kas ir kada nustoja galioti. 

Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže. 

Socialdemokratų viltimi tapusi Inga Ruginienė jau pozuoja prieš fotoaparatų objektyvus. Politikė šypsosi, tačiau kai kuriems socdemų bičiuliams toks prezidiumo sprendimas į premjerus siūlyti ją, šypsenos nė kiek nespaudžia.  

Į posėdį rinkosi Lietuvos socialdemokratų partijos prezidiumas
(25 nuotr.)
(25 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Į posėdį rinkosi Lietuvos socialdemokratų partijos prezidiumas

Nors laikinasis partijos lyderis Mindaugas Sinkevičius patikino, kad I. Ruginienės norėjo patys socialdemokratai ir absoliuti dauguma prezidiumo balsų palaikė jos kandidatūrą, užkulisiuose kalbama, kad didžiausio palaikymo I. Ruginienė sulaukė tik tuomet, kai socdemus prezidiume paspaudė pats M. Sinkevičius. 

Nors pasipriešinimo I. Ruginienės kandidatūrai buvo, po prezidiumo socdemai prieš kameras nedaugžodžiavo ir partijos valdžiai neprieštaravo.  

Jau penktadienį I. Ruginienė eina pas Gitaną Nausėdą. Jei prezidentas pritars ir politikė sulauks palaikymo Seime, ji taps dvidešimtosios Vyriausybės premjere. 

Šio scenarijaus nesibaido ir TV3 žinių kalbinti gyventojai: 

„Vertinu šiaip labai teigiamai, nes dirbo profsąjungoms seniau, atstovavo žmonėms. Išsilavinimas geras, trys aukštieji mokslai. Manau, kad puikiai tiks.“ 

„Jaunas, gražus žmogus, pagaliau. Nebuvo iš ko rinktis. Čia yra pasaka Ruginienė.“ 

„Moteris graži, o gal ir protinga.“ 

Kelionių į Rusiją žmonės nesureikšmina

Inga Ruginienė politiniame pasaulyje vis dar šviežias ir mažai pažįstamas veidas, o pati sako, kad skeletų spintoje neslepia. 

„Aš esu dėl savęs rami, bet jūs matote, kaip vyksta procesai. Atsiranda įvairių gandų ir apkalbų. Tikrai nekrūpčiosiu ir nesižvalgysiu atgal“, – teigėkandidatė į premjeres. 

Tiesa, I. Ruginienė po Krymo aneksijos 2015 ir 2018 metais dar lankėsi Rusijoje ir Ukrainoje. Tai pripažino ji pati, teisinasi, kad vyko pas artimus giminaičius.  

„Natūralu, kad vaikystėje nemažai laiko praleidau Charkivo regione, lankydamasi pas itin artimus giminaičius. Na, ir taip išėjo, kad po Antro pasaulinio karo dalis giminių nutekėjo į Rusiją. Į Maskvą, daugelis jų jau yra mirę“, – pasakojo politikė. 

Kalbinti gyventojai to nesureikšmina: 

„Tai kas čia ta Rusija, labai baisu ta Rusija? Visą gyvenimą gyvenome ir buvo gerai, o dabar blogai. Nei dainų negalim leist, nieko.“ 

„Kas čia blogo, giminės juk ten gyvena. Vertinu teigiamai.“

„Juk logiška, kad ji turėjo kažkokių giminių. Čia nepasirinksi giminystės.“

Mato dvigubus standartus

Tuo metu, kai lankėsi Rusijoje ir Ukrainoje, ji vadovavo miškų pramonės darbuotojų profsąjungoms. 

„Jeigu grįžtume į 2016-2018 metus, tai mūsų tarnybos perspėjo, kad Rusijos žvalgybos tarnybos yra susidomėjusios mūsų profsąjungomis. Ir ten tikrai buvo daug perspėjimų, kad mūsų profsąjungų vadovai yra taikiniai verbavimui“, – priminė konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas. 

Buvo rizika tam tikra, nes nežinai, ką galėjo tau ten padaryti. Riziką prisiimi. Bet jei yra giminystės ryšiai ir reikėjo gimines būtinai aplankyti, negaliu čia smerkti dėl to“, – sakė Seimo pirmininkas Saulius Skvernelis. 

Remigijus Žemaitaitis sako, kad čia yra dvigubi standartai. 

„2014 metais Rusija okupuoja Krymą ir užima teritoriją, o Lietuvos šachmatų meistrė, praėjus metams, sėkmingai skrenda į Sočį ir Rusijoje žaidžia moterų pasaulio čempionate. Aš nesuprantu, kur buvo visi Tapinai, lapinai, Laurinavičiai ar kiti komikai, kurie kažkodėl nekėlė klausimo dėl Viktorijos Čmilytės-Nielsen žaidimo“, – kalbėjo „Nemuno aušros“ lyderis. 

Dėl koalicijos tęstinumo Skvernelis skeptiškas

Kol kas kandidatė į premjeres apie koalicijos ateitį kalba miglotai. Esą reikia tolesnio stabilumo, o tai reiškia tą pačią koalicijos sudėtį. Tuo metu Seimo pirmininkas į koalicijos tęstinumą žiūri skeptiškai. 

S. Skvernelis referuoja į tai, kad koalicijos sutartyje parašyta, jog partneriai remia Gintauto Palucko Vyriausybę. O Palucko nelikus – esą nelieka ir sutarties. 

„Kol kas koalicija yra ir koalicijos sutartis galioja. Ir nė vienas iš partnerių neteikia siūlymo tą koalicijos sutartį išardyti ar kažkaip išeiti iš koalicijos. Nes kitu atveju mes spręstume ir kitas problemas – ministrų kabineto, Seimo Pirmininko ir panašiai“, – sakė I. Ruginienė. 

Absoliučios daugumos socialdemokratų palaikymo sulaukusi I. Ruginienė penktadienį sieks įtikinti prezidentą G. Nausėdą. Jei šalies vadovui tiks,  jos kandidatūrą teiks Seimui. 

Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.   

Visas TV3 Žinias žiūrėkite čia:                   

 

