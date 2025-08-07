Perskaičius, ką lietuviai internete rašo apie Ingą Ruginienę, pakraupo: „Jūs gal juokaujate?“

Nu jūs man sakykit, ką norit, bet jeigu kandidatas būtų vyras, nė vienas iš komentatorių nė nedrįstų kibti prie prie kandidato išvaizdos.
Įsiutino aptarinėjama išvaizda
Bet kai jau kalba apie moterį… Atrodys kaip modelis – blogai, nes reiškias, kad „tuščia“. Apsirengs močiutišku kostiumėliu – kas čia per „davatka“, nuo „nabašnykės“ gal kostiumą pavogė. Jūs gal juokaujate?
„Nieko neskaitau, nieko nežinau, stengiuosi koncentruotis į darbus“, – vienoje laidoje apie komentarus dėl išvaizdos sakė kandidatė į premjero postą.
Tai vat to palinkėsiu ir mūsų Lietuvos piliečiams, kad gal būkit geri ir kreipkit dėmesį ne į akių makiažą ar kostiumėlio spalvą, o į darbus ir pasiekimus.
O kokia ten ji nebus ar bus premjerė, tai sakykit, ką norit, bet kol kas galim tik įsivaizduoti.
Autorė: skaitytoja Greta
