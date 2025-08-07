Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Pasisakyk

Perskaičius, ką lietuviai internete rašo apie Ingą Ruginienę, pakraupo: „Jūs gal juokaujate?“

2025-08-07 16:15 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-07 16:15

„Visokių nepasitenkinimų skaitau dėl kandidatės į premjeres, bet kas siutina labiausiai, tai apžvalgos dėl išvaizdos“, – rašo naujienų portalui tv3.lt laišką atsiuntusi skaitytoja Greta.

„Visokių nepasitenkinimų skaitau dėl kandidatės į premjeres, bet kas siutina labiausiai, tai apžvalgos dėl išvaizdos", – rašo naujienų portalui tv3.lt laišką atsiuntusi skaitytoja Greta.

Nu jūs man sakykit, ką norit, bet jeigu kandidatas būtų vyras, nė vienas iš komentatorių nė nedrįstų kibti prie prie kandidato išvaizdos.

Įsiutino aptarinėjama išvaizda

Bet kai jau kalba apie moterį… Atrodys kaip modelis – blogai, nes reiškias, kad „tuščia“. Apsirengs močiutišku kostiumėliu – kas čia per „davatka“, nuo „nabašnykės“ gal kostiumą pavogė. Jūs gal juokaujate?

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Nieko neskaitau, nieko nežinau, stengiuosi koncentruotis į darbus“, – vienoje laidoje apie komentarus dėl išvaizdos sakė kandidatė į premjero postą.

Tai vat to palinkėsiu ir mūsų Lietuvos piliečiams, kad gal būkit geri ir kreipkit dėmesį ne į akių makiažą ar kostiumėlio spalvą, o į darbus ir pasiekimus.

O kokia ten ji nebus ar bus premjerė, tai sakykit, ką norit, bet kol kas galim tik įsivaizduoti.

Autorė: skaitytoja Greta

