Ruginienė po susitikimo su Nausėda: „Matau, kad ateityje galėsime puikiai dirbti su prezidentu“

Inga Ruginienė po susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda teigė, kad pokalbis buvo konstruktyvus ir darbinis, o ji pati jaučiasi užtikrintai. Politikė pažymėjo, kad susitikimo metu buvo aptarti ne tik klausimai dėl jos kandidatūros į premjeres postą, bet ir platesnės valdančiosios koalicijos bei būsimos Vyriausybės sudėties klausimai.
„Jaučiuosi labai gerai. Turėjome konstruktyvų, darbinį dialogą, galėjome giliau aptarti kai kuriuos klausimus. Po šio susitikimo matau, kad ateityje galėsime puikiai dirbti su prezidentu“, – sakė I. Ruginienė.
Politikė teigė, kad diskusijos metu buvo aptarti įvairūs koalicijos variantai, analizuojama būsimos Vyriausybės sudėtis. Ji pažymėjo, kad susitikimo metu pristatė savo įžvalgas socialdemokratų frakcijai, taip pat išklausė ir prezidento.
„Mes pamodeliavome įvairius variantus, susidariusią situaciją aptarėme detaliai, aš išsakiau savo nuomonę ir diskutavome apie vieną ar kitą galimą sprendimą“, – sakė ji.
I. Ruginienė pabrėžė, kad nors premjeras formuoja komandą ir renkasi ministrų pavardes, jai buvo svarbu išgirsti prezidento nuomonę ir apie kitus ministrus. Prezidento paklausta, ar dar nori kandidatuoti į šias pareigas, politikė nurodė, kad pokyčiai jos gyvenime – tikrai dideli, tačiau nepaisant to šioje pozicijoje jaučiasi tvirtai.
„Iš tiesų, tikrai yra iššūkių – per vieną naktį apsivertė visas gyvenimas. Pokyčiai yra dideli, susidomėjimas mano asmenybe didžiulis, bet tai natūralus procesas. Reikia priimti realybę tokia, kokia ji yra. Tikrai jaučiuosi tvirtai ir koncentruojuosi į darbus“, – teigė Ruginienė.
Paklausta apie Vyriausybės sudėtį, Ruginienė sako, kad neskuba vertinti ir daryti išvadų:
„Prezidentas dabar galvoja ir apsispręs, tuomet yra kelias Seime. Jei ten viskas sklandžiai praeis, o aš tikrai turiu Seimo narių pasitikėjimą dirbti šioje pozicijoje, tada galėsime pasikalbėti apie Vyriausybės sudėtį.
Mano asmeninė pozicija – reikia orientuotis tiek į kokybę, tiek į kiekybę. Visada buvau žmogus, kuris priima sprendimus, orientuotus į žmones, tad nuo šio taško reikės atsispirti sudarant poziciją dėl koalicijos. Mes neskubame vertinti ir daryti išvadų.“
Vis tik, paklausta, ar prezidentas išsakė aiškią poziciją dėl „Nemuno aušros“ dalyvavimo koalicijoje, I. Ruginienė tikino, kad apie tai konkrečiai nebuvo kalbėta.
„Apie tokius dalykus nekalbėjome. Mes iš tikrųjų pamodeliavome įvairius variantus A, B, C, kokie galėtų būti pliusai minusai. Ir tiesiog susidarėme tokį paveikslą. Aš išsakiau irgi savo nuomonę, ką aš irgi galvoju apie vieną ir kitą variantą. Daugiau toks darbinis aptarimas, be jokių išankstinių išvadų arba nuomonių“, – tepasakė ji.
Prezidentas su Ruginiene susitiko antrą karta
„Pokalbio metu bus aptarta jos kandidatūra į premjerės postą, klausimai, dėl kurių papildomos informacijos prašė šalies vadovas, bei koalicijos formavimo aktualijos“, – Eltai sakė I. Ruginienės patarėjas Ignas Algirdas Dobrovolskas.
Kaip skelbta anksčiau, pirmą kartą prezidentas I. Ruginiene susitiko praėjusį penktadienį. Po šio politikų pokalbio socialdemokratė sakė, jog prezidentas jai turėjo daug klausimų, į kuriuos ji atsakė. Tiesa, tąkart nebuvo aptarti galimi pokyčiai Ministrų kabinete. Tai planuojama padaryti antrojo susitikimo metu.
Jeigu I. Ruginienės kandidatūra šalies vadovui tiks, ji bus teikiama tvirtinti Seimui.
Savo ruožtu parlamentarai dėl naujojo premjero turės apsispręsti ne vėliau kaip per savaitę nuo jo pristatymo plenarinių posėdžių salėje. Dėl ministro pirmininko kandidatūros Seimas balsuoja atvirai – jai pritarti užtenka paprastos balsų daugumos.
ELTA primena, kad liepos pabaigoje buvusiam premjerui Gintautui Paluckui pranešus apie atsistatydinimą, LSDP naująja kandidate į ministres pirmininkes pasiūlė iki šiol Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) vadovavusią Ingą Ruginienę.
Tiesa, G. Paluckui bei visam Ministrų kabinetui atsistatydinus, iškilo būtinybė ne tik surasti naują Vyriausybės vadovą, bet ir išspręsti koalicijos klausimą. Valdančiąją daugumą po Seimo rinkimų subūrusiems socialdemokratams teks apsispręsti, ar tęsti darbą su ankstesniais koalicijos partneriais, ar keisti kai kuriuos valdančiosios daugumos narius.
Pastarosiomis dienomis vyksta socialdemokratų, „aušriečių“ bei Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ derybinių grupių susitikimai. Savo sprendimą dėl naujosios koalicijos sudėties socialdemokratai žada pateikti per šią savaitę.
