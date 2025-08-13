Politikos naujokė Ruginienė Nausėdai gali būti naudinga: „Jei Vyriausybė silpnesnė – prezidentas stipresnis“

Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.
Pas prezidentą jau antram susitikimui, kaip kandidatė į premjero postą atvykusi Inga Ruginienė – be įtampos ir su šypsena, nors pretenduoja į vieną sunkiausių darbų šalyje.
„Prezidentas turėjo ir turi labai daug įvairių klausimų ir, be abejo, turim darbinius klausimus aptarti“, – sakė politikė.
I. Ruginienės istorija – tarytum iš pasakos. Politinė karjera nesiekia nė metų, o ji jau šturmuoja jos viršūnę, nors pati dar nepratusi net ir prie žurnalistų dėmesio. Tiesa, Gitanui Nausėdai tokia politikos naujokė naudinga.
„Jei Vyriausybė silpnesnė – prezidentas stipresnis. Jei prezidentas silpnesnis – Vyriausybė stipresnė. Tai pamatysime“, – teigė politologas Kęstutis Girnius
G. Nausėda ne veltui pasitikslino, ar noras būti premjere neišgaravo. I. Ruginienė jau spėjo pajusti ir daugiau kritikos, ir tam tikrų priekabių.
„Iš tikrųjų, tikrai yra iššūkis, ir kaip per vieną naktį absoliučiai apsivertęs visas gyvenimas, ir pokyčiai yra dideli. Susidomėjimas mano asmenybe didžiulis, tikrai negalvojau, kad aš galiu būti tokia įdomi“, – kalbėjo kandidatė į premjeres.
Sulaukė klausimų dėl studijų
Šiomis dienomis daliai visuomenės pasidarė įdomu ir kaip I. Ruginienė ketverių metų miškų ūkio valdymo bakalauro studijas tuometėje Kauno kolegijoje baigė dvigubai greičiau. Sako, kad pirmiau ji tiesiog išklausė kursą, dar neįstojusi į kolegiją.
„Kai mes su visa grupe pabaigėm metus, buvo pasiūlyta įstoti į kolegiją, išlaikyti egzaminus, nes kreditai ir valandos jau yra išklausytos, ir tęsti mokslus toliau“, – aiškino politikė.
Mokosi I. Ruginienė ir toliau. Pati pripažįsta, kad prieš užimant premjero kėdę, jai dar reikia pagilinti kai kurias žinias.
„Tikrai pradėjau gilintis dar labiau į tas sritis, kurių, galbūt per tuos 8 mėnesius nesu palietusi, ir ačiū ministerijoms, kurios man padeda tą daryti. Tai ir ta pati krašto apsauga, užsienio politika, tie patys finansai, biudžetas. Tikrai turiu klausimų apie įvairias procedūras ir intensyviai šitai pozicijai ruošiuosi“, – sakė kandidatė.
„Aš buvau 34 metų, kada tapau Vyriausybės nariu ir ministru ir visada sulaukdavau ir patarimų, ir palaikymo iš vyresnių kolegų, kurie turėjo patirtį. Taip ir dabar – mes galime aiškiai pasakyti, kad mes esame komanda“, – tikino socialdemokratų vicepirmininkas Juozas Olekas.
Socdemai ramūs dėl G. Nausėdos filtro – įsitikinę, kad I. Ruginienės kandidatūra bus palaiminta.
Prezidentas iki kito antradienio privalo Seimui pateikti kandidatūrą į premjero postą. Tuomet Seime vyks balsavimas, kur ir spręsis – patvirtinti I. Ruginienę, ar ne. Jei bus patvirtinta, ji turės 15 dienų, kad būtų suformuotas ir naujas ministrų kabinetas.
