Kalendorius
Rugpjūčio 13 d., trečiadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
12
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva

Politikos naujokė Ruginienė Nausėdai gali būti naudinga: „Jei Vyriausybė silpnesnė – prezidentas stipresnis“

2025-08-13 19:45 / šaltinis: TV3 / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: TV3 aut.
2025-08-13 19:45

„Ar vis dar norite?“ – tokiu klausimu Gitanas Nausėda trečiadienį sutiko socialdemokratų į premjero postą siūlomą Ingą Ruginienę. Jos noras dar neišblėso, nors prisipažįsta nesitikėjusi tokio dėmesio. Bet neseniai į politiką pasukusiai I. Ruginienei teks pratintis – jau dabar jai tenka teisintis dėl klausimų, kaip ketverių metų studijas baigė per du metus. Nors reikia ne tik teisintis, bet ir mokytis toliau – I. Ruginienė pripažįsta, kad dabar greitai bando susipažinti su krašto apsaugos, užsienio ir finansų politikos klausimais, kad tapusi premjere, geriau suprastų kas vyksta. 

„Ar vis dar norite?“ – tokiu klausimu Gitanas Nausėda trečiadienį sutiko socialdemokratų į premjero postą siūlomą Ingą Ruginienę. Jos noras dar neišblėso, nors prisipažįsta nesitikėjusi tokio dėmesio. Bet neseniai į politiką pasukusiai I. Ruginienei teks pratintis – jau dabar jai tenka teisintis dėl klausimų, kaip ketverių metų studijas baigė per du metus. Nors reikia ne tik teisintis, bet ir mokytis toliau – I. Ruginienė pripažįsta, kad dabar greitai bando susipažinti su krašto apsaugos, užsienio ir finansų politikos klausimais, kad tapusi premjere, geriau suprastų kas vyksta. 

REKLAMA
12

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže. 

Pas prezidentą jau antram susitikimui, kaip kandidatė į premjero postą atvykusi Inga Ruginienė – be įtampos ir su šypsena, nors pretenduoja į vieną sunkiausių darbų šalyje. 

REKLAMA
REKLAMA

„Prezidentas turėjo ir turi labai daug įvairių klausimų ir, be abejo, turim darbinius klausimus aptarti“, – sakė politikė. 

REKLAMA

Prezidentas susitiko su kandidate į Ministrus Pirmininkus Inga Ruginiene
(9 nuotr.)
(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Prezidentas susitiko su kandidate į Ministrus Pirmininkus Inga Ruginiene

I. Ruginienės istorija – tarytum iš pasakos. Politinė karjera nesiekia nė metų, o ji jau šturmuoja jos viršūnę, nors pati dar nepratusi net ir prie žurnalistų dėmesio. Tiesa, Gitanui Nausėdai tokia politikos naujokė naudinga. 

„Jei Vyriausybė silpnesnė – prezidentas stipresnis. Jei prezidentas silpnesnis – Vyriausybė stipresnė. Tai pamatysime“, – teigė politologas Kęstutis Girnius 

REKLAMA
REKLAMA

G. Nausėda ne veltui pasitikslino, ar noras būti premjere neišgaravo. I. Ruginienė jau spėjo pajusti ir daugiau kritikos, ir tam tikrų priekabių. 

„Iš tikrųjų, tikrai yra iššūkis, ir kaip per vieną naktį absoliučiai apsivertęs visas gyvenimas, ir pokyčiai yra dideli. Susidomėjimas mano asmenybe didžiulis, tikrai negalvojau, kad aš galiu būti tokia įdomi“, – kalbėjo kandidatė į premjeres. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Sulaukė klausimų dėl studijų

Šiomis dienomis daliai visuomenės pasidarė įdomu ir kaip I. Ruginienė ketverių metų miškų ūkio valdymo bakalauro studijas tuometėje Kauno kolegijoje baigė dvigubai greičiau. Sako, kad pirmiau ji tiesiog išklausė kursą, dar neįstojusi į kolegiją. 

„Kai mes su visa grupe pabaigėm metus, buvo pasiūlyta įstoti į kolegiją, išlaikyti egzaminus, nes kreditai ir valandos jau yra išklausytos, ir tęsti mokslus toliau“, – aiškino politikė. 

REKLAMA

Mokosi I. Ruginienė ir toliau. Pati pripažįsta, kad prieš užimant premjero kėdę, jai dar reikia pagilinti kai kurias žinias. 

„Tikrai pradėjau gilintis dar labiau į tas sritis, kurių, galbūt per tuos 8 mėnesius nesu palietusi, ir ačiū ministerijoms, kurios man padeda tą daryti. Tai ir ta pati krašto apsauga, užsienio politika, tie patys finansai, biudžetas. Tikrai turiu klausimų apie įvairias procedūras ir intensyviai šitai pozicijai ruošiuosi“, – sakė kandidatė. 

REKLAMA

„Aš buvau 34 metų, kada tapau Vyriausybės nariu ir ministru ir visada sulaukdavau ir patarimų, ir palaikymo iš vyresnių kolegų, kurie turėjo patirtį. Taip ir dabar – mes galime aiškiai pasakyti, kad mes esame komanda“, – tikino socialdemokratų vicepirmininkas Juozas Olekas. 

Socdemai ramūs dėl G. Nausėdos filtro – įsitikinę, kad I. Ruginienės kandidatūra bus palaiminta. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Prezidentas iki kito antradienio privalo Seimui pateikti kandidatūrą į premjero postą. Tuomet Seime vyks balsavimas, kur ir spręsis – patvirtinti I. Ruginienę, ar ne. Jei bus patvirtinta, ji turės 15 dienų, kad būtų suformuotas ir naujas ministrų kabinetas. 

Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.   

Visas TV3 Žinias žiūrėkite čia:                   

 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Inga Ruginienė, Vilija Blinkevičiūtė (tv3.lt fotomontažas)
Socialdemokratų ginklas atgaunant pasitikėjimą – ar Ruginienė taps antrąja Blinkevičiūte? (145)
Inga Ruginienė, Kęstutis Girnius, (tv3.lt koliažas)
Politologas Ruginienei reikalo teisintis nemato: „Čia yra tik kabinėjimasis prie smulkmenų“ (67)
Inga Ruginienė (nuotr. Elta)
Ruginienės kelionių į Rusiją gyventojai nesureikšmina: „Kas čia blogo, giminės juk ten gyvena“ (155)
Inga Ruginienė BNS Foto
„Visa Lietuva žengiame į nežinią“ – ekspertai perspėja apie Ruginienę ir kas laukia (56)
Rugpjūčio 13 d. TV3 Žinios. Politikos naujokė Ruginienė Nausėdai gali būti naudinga: „Jei Vyriausybė silpnesnė – prezidentas stipresnis“
Rugpjūčio 13 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su Seimo nariu Algirdu Sysu
Rugpjūčio 13 d. TV3 Žinios. Politologas įsitikinęs, kad koalicija be demokratų – geriau: „Skvernelis tikrai yra problema“
Rugpjūčio 12 d. TV3 Žinios. Druskininkuose žydus pasitiko antisemitiniai užrašai: „Žaidimai, provokacijos – sunku pasakyti“
Rugpjūčio 12 d. TV3 Žinios. Trumpas žada priversti Kremliaus diktatorių skelbti paliaubas
Rugpjūčio 12 d. TV3 Žinios. Lietuvos šimtukininkai atskleidė, ką planuoja studijuoti: „Noriu, kad žmonės pasitikėtų savimi“
Rugpjūčio 12 d. TV3 Žinios. Veryga nenori tapti įrankiu kovoje tarp Skvernelio ir Žemaitaičio: „Nėra mūsų darbas“
Rugpjūčio 12 d. TV3 Žinios. Lietuviai įvertino Poderskio komandiruotę į Pietų Ameriką: „Derina smagų laiką su neva tarnyba“
Rugpjūčio 11 d. TV3 Žinios. Akmenės rajone pastebėtas viesulas – ne paskutinis: „Tikrai gali dažnėti“
Rugpjūčio 11 d. TV3 Žinios. Skvernelio retorika užkirs kelią likti koalicijoje? Sinkevičius: „Pasimatuosime temperatūrą susitikę“
Rugpjūčio 11 d. TV3 Žinios. Drukteinio „pažadas“ gali atnešti naudos? Ekspertai: „Su juokeliu gali nuvažiuoti toli“
Rugpjūčio 11 d. TV3 Žinios. Izraelis smūgiavo žurnalistų palapinei Gazos Ruože – sulaukė tarptautinio pasmerkimo
Rugpjūčio 11 d. TV3 Žinios. Vilniečius šiurpina viešai besišlapinantys benamiai: „Kaip vaikams paaiškinti?“
Rugpjūčio 11 d. TV3 Žinios. Jansonas išjuokė opozicijos įtarimus dėl susitikimo su Grunskiene: „Pilnatis. Regimybės. Haliucinacijos“
Rugpjūčio 11 d. TV3 Žinios. Elektra nutrenkė jau antrą šiauliečių pamiltą apuokę – biologas kaltina ESO
Rugpjūčio 11 d. TV3 Žinios. Europos lyderiai kategoriški: bet susitarims nedalyvaujant Zelenskiui – negalios
Rugpjūčio 11 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su Remigijumi Žemaitaičiu
Rugpjūčio 10 d. TV3 Žinios. Sirgti vėžiu šiose savivaldybėse apsimoka labiau – paramos skiriasi dešimtimis
Rugpjūčio 10 d. TV3 Žinios. Kadrai iš įvykio vietos: aiškėja nauji faktai apie gyvybės pareikalavusį gaisrą Vilniuje
Rugpjūčio 10 d. TV3 Žinios. Pacientai kenčia ir reabilitacijų procedūrų laukia mėnesiais: „Skauda taip, kad norisi verkti“
Rugpjūčio 10 d. TV3 Žinios. Įtemptos gaudynės: motociklininkas skriejo 250 km/val. greičiu, nulėkė į griovį ir pabėgo
Rugpjūčio 10 d. TV3 Žinios. Marijampolės rajone Vilius atidarė karo technikos muziejų – aistra degė nuo vaikystės
Rugpjūčio 10 d. TV3 Žinios. Lietuviai šluoja prabangius būstus: „Tu gali prašyti kainos, kokios tik nori“
Rugpjūčio 9 d. TV3 Žinios. Socialdemokratų ginklas atgaunant pasitikėjimą – ar Ruginienė taps antrąja Blinkevičiūte?
Rugpjūčio 8 d. TV3 Žinios. Donaldas Trumpas žada susitikti su Vladimiru Putinu
Rugpjūčio 8 d. TV3 Žinios. Praeivę smurtu prieš jos vaikus apkaltinusi Ieva Voveris apsimelavo – policija paviešino incidento įrašą
Rugpjūčio 8 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su politologu Alvydu Medalinsku
Rugpjūčio 7 d. TV3 Žinios. Duchnevičiaus žmonos verslu susidomėję konservatoriai taip pat ne šventi – buvo ir nepotizmo apraiškų
Rugpjūčio 7 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su kandidate į premjerus Inga Ruginiene
Rugpjūčio 7 d. TV3 Žinios. Verslininkai priversti stabdyti 150 hektarų taktinio miestelio statybas – koją kiša biurokratija
Rugpjūčio 7 d. TV3 Žinios. Vita Žiba sulaukė šimtų seksualiai išnaudotų merginų istorijų: „Jauniausia buvo nuo 4 metų“
Rugpjūčio 7 d. TV3 Žinios. Politologas Ruginienei reikalo teisintis nemato: „Čia yra tik kabinėjimasis prie smulkmenų“
Rugpjūčio 7 d. TV3 Žinios. Ruginienės kelionių į Rusiją gyventojai nesureikšmina: „Kas čia blogo, giminės juk ten gyvena“
Rugpjūčio 7 d. TV3 Žinios. Dėl liūčių siūlo skelbti ekstremalią situaciją visoje Lietuvoje: „Gal čia dar ir 50 procentų derliaus pražus“
Rugpjūčio 6 d. TV3 Žinios. Paplūdimyje – poilsiautojų šokas: tarp moterų ir vyrų kilo masinės muštynės
Rugpjūčio 6 d. TV3 Žinios. Žemaitaitis dėl „Nemuno aušros“ likimo nesijaudina: „Rankų, kojų nesilaužom“
Rugpjūčio 6 d. TV3 Žinios. Įvertino, kokią žalą galėtų padaryti prie drono pritaisyti sprogmenys – kariuomenė komentuoti atsisako
Rugpjūčio 6 d. TV3 Žinios. Ruginienė pažada: „Tikrai nekrūpčiosiu, nesižvalgysiu atgal ir drąsiai žengsiu šitą žingsnį“
Rugpjūčio 6 d. TV3 Žinios. Brazilijoje rasta rekordinė aukso kontrabanda
Rugpjūčio 6 d. TV3 Žinios. Šiemet sukčiai išviliojo jau 11 mln. eurų – štai kokius metodus naudoja
Rugpjūčio 6 d. TV3 Žinios. Prabilo į avariją patekęs Vilniaus savivaldybės administracijos direktorius: „Iš darbo namo nebeparvažiavau“
Rugpjūčio 6 d. TV3 Žinios. Kremliuje susitiko Vladimiras Putinas ir Steve'as Witkoffas
Rugpjūčio 6 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su politologe Rima Urbonaite
Rugpjūčio 6 d. TV3 Žinios. Nelaimė Balyje – apsivertė laivas su 7 lietuviais: žuvo du žmonės
Rugpjūčio 5 d. TV3 Žinios. Į Lietuvą iš Baltarusijos įskridęs dronas turėjo sprogstamąjį užtaisą
Rugpjūčio 5 d. TV3 Žinios. Turgaus prekystaliuose – auksiniai baravykai: kaina pribloškia
Rugpjūčio 5 d. TV3 Žinios. Cesiulis prabilo apie naują galimą kandidatą į premjerus: „Turi išvaizdą, iškalbą, ypač palaikė moterys“
Rugpjūčio 5 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su politologu Šarūnu Liekiu
Rugpjūčio 5 d. TV3 Žinios. Teroro įrankius masiškai gaminanti Maskva grasina ir visiems Vakarams
Rugpjūčio 5 d. TV3 Žinios. 15-mečio nužudymas įbaugino Žvėryno bendruomenę: „Man nesaugu dėl savo dukrų“
Rugpjūčio 4 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su prezidento patarėju Frederiku Jansonu
Rugpjūčio 3 d. TV3 Žinios. Artimųjų laidotuves mėnesiui atideda net dėl kruizo: „Neapsuksi laivo atgal“
Rugpjūčio 3 d. TV3 Žinios. Asmens su negalia pažymėjimai masiškai klastojami: tarnybos pripažįsta – kol kas jie praktiškai bejėgiai
Rugpjūčio 3 d. TV3 Žinios. Nepaprastas lietuvio pasiekimas – Meinardas perplaukė Baltijos jūrą
Rugpjūčio 3 d. TV3 Žinios. Betvarkė šalies mokyklose – už maistą moksleiviai permoka net ir 900 procentų
Rugpjūčio 3 d. TV3 Žinios. Štai ką verta žinoti prieš plaukiant baidare – kelionė bus ir saugesnė, ir malonesnė
Rugpjūčio 3 d. TV3 Žinios. Vilniuje nužudytas paauglys: jo kūną dalimis rado konteineriuose
Rugpjūčio 3 d. TV3 Žinios. Gamtos stichijos neduoda ūkininkams atsikvėpti – štai kokią žalą skaičiuoja draudika
Rugpjūčio 2 d. TV3 Žinios. Vaistinių noras prekiauti medikamentais gyvūnams sutiktas priešiškai: „Kodėl tada veterinarijos gydykla ir ligoninė ne kartu?“
Rugpjūčio 2 d. TV3 Žinios. Atskleidė, kokias profesijas DI gali pakeisti pirmiausia: „Didžiausia problema bus tiems tinginiams“
Rugpjūčio 2 d. TV3 Žinios. Kauno medikai išplėšė Ievą iš mirties gniaužtų: „Jie yra mano herojai“
Rugpjūčio 2 d. TV3 Žinios. Valdantieji bando išversti Kalėjimų tarnybos vadovą iš posto: „Korumpuotos bebriškos tradicijos sugrįžta“
Rugpjūčio 2 d. TV3 Žinios. Grėsmė sostinės lietuviškumui – ar lietuviai taps tautine mažuma Vilniuje?
Rugpjūčio 1 d. TV3 Žinios. Drenažo vamzdyje įstrigusi ir žuvusi moteris – kaimynų mylima smuikininkė: „Šokas yra didžiausias“
Rugpjūčio 1 d. TV3 Žinios. Katino paieška baigėsi apšaudymu – žmogus neapsikentė šalia jo sklypo skraidžiusio drono
Rugpjūčio 1 d. TV3 Žinios. Liepą Lietuvoje iškrito beveik dukart daugiau lietaus – štai, kas laukia rugpjūtį
Rugpjūčio 1 d. TV3 Žinios. Vilniuje nuo griūvančio daugiabučio ėmė kristi plytos: „Žmogus būtų buvęs, tai čia būtų negyvas“
Liepos 31 d. TV3 Žinios. Išprievartavimu įtariamo ugniagesio advokatas: „Pati nukentėjusioji viską inicijavo“
Liepos 31 d. TV3 Žinios. „Magiškieji“ grybai gali prailginti gyvenimą – tokį atradimą vertina kritiškai: „Čia labai spekuliacija“
Liepos 31 d. TV3 Žinios. Skambant galimų kandidatų į premjero postą pavardėms, ragina neskubėti: „Laukia tikrai daug darbų“
Liepos 31 d. TV3 Žinios. Savivaldybės atkerta į priekaištus, kad neperka naujų autobusų: „Tai priklauso ne nuo mūsų“
Liepos 30 d. TV3 Žinios. Estija uždirbs priimdama Švedijos kalinius – per mėnesį už kiekvieną gaus po 8,5 tūkst. eurų
Liepos 30 d. TV3 Žinios. JAV mokslininkai peikia kolegos kalbas apie artėjančius ateivius: „Tai neatsakingas mokslas“
Liepos 30 d. TV3 Žinios. Ukmergėje 30-metė įtariama kūdikio nužudymu – tikino, kad jai atliktas abortas
Liepos 30 d. TV3 Žinios. Aiškėja daugiau apie lietuvės mirtį Turkijoje: atvykus medikams jie niekuo padėti nebegalėjo
Liepos 30 d. TV3 Žinios. Gyvenimas pralėkė prieš akis: poilsiautojams virš galvų praskriejo naikintuvas
Liepos 30 d. TV3 Žinios. GMP vadovas kaltinamas lėšų švaistymu, o medikai vargsta: „Laivas jau beveik dugne“
Liepos 30 d. TV3 Žinios. Prievartos aukas liūdina visuomenės požiūris: kol Seimo nariai tyčiosis iš to, tol niekas nepasikeis
Liepos 30 d. TV3 Žinios. Rusija ignoruoja JAV prezidento Donaldo Trumpo ultimatumą
Liepos 29 d. TV3 Žinios. Potvyniai skandina ne tik Europą, bet ir Aziją: dėl išlikimo kovoja net kiaulės
Liepos 29 d. TV3 Žinios. Biudžetas karpomas, bet gynyba finansuojama – Šadžiaus taktika susidomėjo vokiečių žurnalistai
Liepos 29 d. TV3 Žinios. Išprievartavimu įtariamas ugniagesys dirba vos porą mėnesių: „Tai mums skaudi žinia“
Liepos 29 d. TV3 Žinios. Kristinos ir Josifo namas po liūties pakibo ant skardžio: „Nežinom, ką mums čia daryti“
Liepos 29 d. TV3 Žinios. Santaros klinikose veikia gaivinimo komandos – sieks išvengti kuo daugiau mirčių
Liepos 29 d. TV3 Žinios. Svarbiems komunistams pastatyta „Brežnevo vila“ tapo filmavimo aikštele: „Yra mažai tokių vietų“
Liepos 28 d. TV3 Žinios. 7 metai už grotų – toks nuosprendis nustebino paaugles tvirkinusį Ulvidą: „Žmogžudžiai kali po 3 metus“
Liepos 28 d. TV3 Žinios. Gelbėtojų iš vandens traukiami kūnai tėvų nejaudina – palieka vaikus be priežiūros
Liepos 28 d. TV3 Žinios. Lenkiją skandinančios liūtys trauktis nežada – iš stovyklų jau evakuojami vaikai
Liepos 28 d. TV3 Žinios. Ūkiuose jau mėlynuoja šilauogės – augintojai kviečia prisiskinti patiems
Liepos 28 d. TV3 Žinios. Proteste susikirto Daniel Lupshitz ir Palestinos palaikytojai: „Tegul parėkia, pašaukia“
Liepos 28 d. TV3 Žinios. Valdžia neatskleidžia, kada sužinojo apie droną – nenuėjo ir į slėptuves
Liepos 27 d. TV3 Žinios. Iš Latvijos genami rusai prašo pagalbos – nebegauna Kremliaus pensijų
Liepos 27 d. TV3 Žinios. Į Europą atvykęs Trumpas pažėrė kritikos: „Baikite su vėjo jėgainėmis, naikinate savo šalis“
Liepos 27 d. TV3 Žinios. Siūlymas siųsti bedarbius į Šaulių sąjungą verčia gūžčioti pečiais: „Galbūt reikia donoru tapti, atsiskaityti krauju?“
Liepos 27 d. TV3 Žinios. Atvykstant brigados karių vaikams, Vilnius ieško vokiškai kalbančių pedagogų – bando privilioti bonusais
Liepos 27 d. TV3 Žinios. Birštone išdygę baugūs nameliai institucijų „neišgąsdino“ – aiškinasi, ar pastatyti legaliai
Liepos 27 d. TV3 Žinios. Medžiotojai susirungė išskirtinėse varžytuvėse: „Turi prikviesti, privilioti, sugundyti“
Liepos 27 d. TV3 Žinios. Reikiamo kiekio vandens neišgeria nė dešimtadalis lietuvių: „Anksčiau nebuvo tokio reikalavimo“
Liepos 26 d. TV3 Žinios. „Aro“ pareigūnų šturmas Šiauliuose: štai kaip vyko ginkluoto vyro sutramdymas
Liepos 26 d. TV3 Žinios. Jūros šventėje – akibrokštas: sovietinės nostalgijos kratoma minia traukė rusiškas dainas
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų