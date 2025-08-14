Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ruginienė – socialdemokratų eksperimentas su Lietuva? Kubilius rėžė, ką apie tai galvoja

2025-08-14 08:39 / šaltinis: ELTA
2025-08-14 08:39

Už gynybos ir kosmoso politiką atsakingas eurokomisaras, buvęs ministras pirmininkas Andrius Kubilius sako, kad valdančiąją koaliciją konstruojantys socialdemokratai į premjeres pasiūlę iki šiol socialinės apsaugos ir darbo ministrės pareigas einančią Ingą Ruginienę eksperimentuoja.

Ruginienė – socialdemokratų eksperimentas su Lietuva? Kubilius rėžė: ji neturi elementarios patirties (nuotr. tv3.lt)

Ruginienė – socialdemokratų eksperimentas su Lietuva? Kubilius rėžė: ji neturi elementarios patirties (nuotr. tv3.lt)

106

„Aš, tiesą sakant, negaliu daug vertinti, nes Ingos Ruginienės taip tiesiogiai, asmeniškai nepažinau ir, ko gero, nėra tekę bendrauti. Ne vienas yra išsakęs tam tikrą klaustuką, kad iš tikrųjų čia stebina tai, ką būtų galima pavadinti paprasčiausiai socialdemokratų ir galbūt Prezidentūros eksperimentu – t. y., skirti į premjero postą žmogų, kuris neturi tokios pačios elementariausios politinės ir didesnio valdymo, didesnės atsakomybės patirties. Na, ir tas eksperimentas, kaip sako Saulius Skvernelis – tegul pabando“, – ketvirtadienį „Žinių radijui“ sakė A. Kubilius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak du kartus Vyriausybei vadovavusio politiko, siūlydami į ministro pirmininko postą I. Ruginienę, valdantieji socdemai eksperimentuoja ir su Lietuva.

„Yra eksperimentas ne tik su ponia Ruginiene – bet tai eksperimentas su visa Lietuva. Ir, deja, turiu pasakyti, vėlgi, ši koalicija formuojama labai panašiai kaip ir pirmoji socialdemokratų koalicija, kai vadovavo Gintautas Paluckas. Ir tie vaidmenys – tiek socialdemokratų, tiek prezidento – šitose dėlionėse yra labai panašūs. Žinote, yra toks populiarus pasakymas – kai bandai kartoti tą patį, kas iki šiol davė tik nesėkmes, ir tikiesi, kad dabar išeis kas nors sėkmingo. Tai yra labai jau toks... Kaip pasakyti, nelabai išmintingas elgesys“, – dėstė konservatorius.

ELTA primena, kad liepos pabaigoje buvusiam premjerui Gintautui Paluckui pranešus apie atsistatydinimą, LSDP naująja kandidate į ministres pirmininkes pasiūlė iki šiol Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) vadovavusią Ingą Ruginienę.

Politikė jau du kartus buvo susitikusi su prezidentu Gitanu Nausėda. Šis, jeigu kandidatūra tiks, teiks I. Ruginienę tvirtinti Seimui.

Savo ruožtu parlamentarai dėl naujojo premjero turės apsispręsti ne vėliau kaip per savaitę nuo jo pristatymo plenarinių posėdžių salėje. Dėl ministro pirmininko kandidatūros Seimas balsuoja atvirai – jai pritarti užtenka paprastos balsų daugumos.

