Kalendorius
Rugpjūčio 18 d., pirmadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Stončaitis: neeilinei sesijai viskas bus paruošta

2025-08-18 13:10 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-08-18 13:10

Birželio mėnesį pradėtų remonto darbų iki ketvirtadienį šaukiamos neeilinės Seimo sesijos užbaigti nepavyks, sako parlamento kancleris Algirdas Stončaitis. Vis dėlto, pasak jo, parlamentarų darbui reikalingos sąlygos bus užtikrintos. 

Algirdas Stončaitis (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)

Birželio mėnesį pradėtų remonto darbų iki ketvirtadienį šaukiamos neeilinės Seimo sesijos užbaigti nepavyks, sako parlamento kancleris Algirdas Stončaitis. Vis dėlto, pasak jo, parlamentarų darbui reikalingos sąlygos bus užtikrintos. 

REKLAMA
1
REKLAMA
REKLAMA

„Niekas neparuošta, bet viskas bus paruošta – dar yra laiko. Aišku, iki galo nebus padaryta, bet iki rugsėjo 10 d., kaip numatyta, viską pabaigsime“, – Eltai sakė Seimo kanceliarijos vadovas. 

REKLAMA

„Ne viskas bus padaryta su lubų apšvietimu, bet tai nei kiek netrukdys darbui“, – tikino A. Stončaitis. 

Kaip skelbta anksčiau, pasibaigus Seimo pavasario sesijai, buvo pradėtas parlamento rūmų remontas – atliekami planuoti Kovo 11-osios Akto, Europos reikalų komiteto, plenarinių posėdžių salių ir vidinio kiemo remonto darbai.

REKLAMA
REKLAMA

Darbus planuota baigti iki rugsėjo 10 d. turėjusios prasidėti Seimo rudens sesijos. 

ELTA primena, kad naują valdančiąją koaliciją ir Vyriausybę formuojantys socialdemokratai šią savaitę žada šaukti neeilinę Seimo sesiją – laikinojo partijos pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus teigimu, planuojama posėdžiauti rugpjūčio 21 ir 26 dienomis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Naują valdančiąją koaliciją konstruojantys socialdemokratai sekmadienį bendram darbui nutarė kviesti Remigijaus Žemaitaičio vedamą „Nemuno aušrą“ bei Aurelijaus Verygos „valstiečius“.

Naujoji dauguma formuojama po to, kai liepos pabaigoje atsistatydino skandaluose įsivėlęs tuometis premjeras Gintautas Paluckas. Socdemai į šias pareigas delegavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) vadovavusią Ingą Ruginienę – ketvirtadienį prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė dekretą, kuriuo teikia politikės kandidatūrą Seimui.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų