  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Įvairenybės

Tėtis per klaidą jaunikiui parodė nuotakos suknelę: netrukus po to įvyko kai kas neįtikėtino

2025-09-09 07:30
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-09 07:30

Vestuvės – vienas svarbiausių gyvenimo įvykių, kai du žmonės prisiekia amžiną meilę. Tą dieną nuotakos siekia spindėti ir dažnai renkasi išskirtines sukneles, kurios tampa svarbia šventės dalimi. Daugelis jaučia spaudimą, kad viskas būtų tobula, o laikantis tradicijų – suknelė iki ceremonijos lieka paslaptyje nuo jaunikio.

Jaunikis ir nuotaka, vestuvės (nuotr. 123rf.com)

Vestuvės – vienas svarbiausių gyvenimo įvykių, kai du žmonės prisiekia amžiną meilę. Tą dieną nuotakos siekia spindėti ir dažnai renkasi išskirtines sukneles, kurios tampa svarbia šventės dalimi. Daugelis jaučia spaudimą, kad viskas būtų tobula, o laikantis tradicijų – suknelė iki ceremonijos lieka paslaptyje nuo jaunikio.

Vienai nuotakai buvo labai skaudu, kai jos būsimas vyras pamatė vestuvinės suknelės nuotrauką prieš didžiąją dieną. Jos tėvas paskelbė suknelės nuotraukas šeimos grupės pokalbyje – ir jos sužadėtinis jas pamatė, skelbė mirror.co.uk.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasisuko netikėta linkme

Melinda savo „Instagram“ sekėjams parašė: „Mano tėvas ką tik išsiuntė visas mano vestuvinės suknelės nuotraukas į mūsų šeimos grupės pokalbį, kuriame yra ir mano sužadėtinis.“

Žmonės skubėjo komentuoti įrašą. Vienas parašė: „Tikiuosi, privertei jį nupirkti tau naują suknelę.“

Tačiau, laimei, ši siaubinga situacija pasisuko į gerąją pusę dėka suknelių dizainerio Justino Alexanderio. Prabangus vestuvinių suknelių prekės ženklas, kuris siūlo gražias ir laiko nepaveiktas sukneles Jungtinės Karalystės pirkėjams, pasiūlė padėti Melindai. Reaguodamas į jos įrašą vaizdo įraše, Justin Alexander sakė: „Manau, turėtume tau nupirkti naują suknelę... Melinda, esu tikras, kad myli vestuvinę suknelę, kurią pasirinkai, bet mielai padėsiu užtikrinti, kad tavo pirmasis įspūdis neišplistų šeimos grupės pokalbyje.“

Vaizdo įrašas sulaukė daugiau nei dviejų milijonų peržiūrų – o Melinda priėmė įmonės pasiūlymą.

Generalinis direktorius ir kūrybos vadovas pridėjo dar vieną komentarą: „Atnaujinimas: Melinda susisiekė su mumis, ir mes kuo greičiau nukreipiame ją pas mūsų pardavimų partnerį „One Bridal“, kad gautų Justin Alexander suknelę.“

Jai buvo suteikta galimybė nemokamai pasirinkti vieną iš suknelių – ir tai išgelbėjo situaciją! Melinda sakė, kad yra „labai dėkinga“.

Ji pasidalino mielu vaizdo įrašu apie savo patirtį parduotuvėje ir pasakė: „Amžinai būsiu Justin Alexander nuotaka.“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

2025-09-09 07:44
tarpkojis gali būti ir pusės miestelio baladotas, bet suknelė turi būti nematyta, šviežia...
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (2)
