Karališkoje šeimoje – sužadėtuvės: pamatykite, kaip atrodo žiedas

Karališkoji šeima patvirtino, kad pora planuoja susituokti po įspūdingos sužadėtuvių akimirkos Paryžiaus mados savaitėje, rašo express.co.uk.
Nuo viešų skyrybų prie naujos meilės
31-erių šeicha Mahra dar 2024 m. vasarą garsiai paskelbė apie savo skyrybas su šeichu Mana bin Mohammed bin Rashid bin Mana Al Maktoum. Tuomet viską paviešino „Instagram“ įraše, rašydama:
„Kadangi esi užsiėmęs kitomis draugėmis, šiuo įrašu skelbiu mūsų skyrybas. Aš su tavimi išsiskiriu, aš su tavimi išsiskiriu, aš su tavimi išsiskiriu.“
Įrašas buvo lyginamas su islamo praktika „triple talaq“, kai vyras tris kartus pakartoja skyrybų frazę.
Nauja pradžia su „Unforgettable“ žvaigžde
Mahra su French Montana pirmą kartą kartu pastebėti 2024 m. spalį, kai ji socialiniuose tinkluose pasidalijo nuotraukomis, rodydama reperiui Dubajų.
Penktadienį „Instagram“ paskyroje ji paskelbė džiugią žinią ir pademonstravo įspūdingą sužadėtuvių žiedą.
French Montana, kurio tikrasis vardas Karim Kharbouch, garsėja savo hitu „Unforgettable“ ir praeityje buvo siejamas su Khloe Kardashian.
Vos po audringų skyrybų šeicha rado naują laimę – praėjus mėnesiui po išsiskyrimo ji viešai patvirtino, kad dukrelę augina viena. O dabar, panašu, laukia vestuvės, kurios gali tapti viena iš labiausiai aptarinėjamų metų ceremonijų.
