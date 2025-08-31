Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Susituokė turtingiausia Europos princesė: paviešinta vestuvių akimirka

2025-08-31 16:00 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-08-31 16:00

Lichtenšteino princesė Marie Caroline šeštadienį Vaduce ištekėjo už Leopoldo Maduro Vollmerio.

Vestuviniai žiedai (nuotr. SCANPIX)

Lichtenšteino princesė Marie Caroline šeštadienį Vaduce ištekėjo už Leopoldo Maduro Vollmerio.

0

Šveicarijos bulvarinis laikraštis „Blick“ valdančiojo princo Hanso Adamo II 28-erių metų amžiaus anūkę pavadino „turtingiausia Europos princese“.

Ji su 34-erių investicijų valdytoju iš Venesuelos L. Maduro Vollmeriu susituokė Šv. Florino katedroje. Po ceremonijos iškilmės tęsėsi kunigaikščių šeimos pilyje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lichtenšteino rūmai laikomi labai turtingais – jiems priklauso nekilnojamojo turto, bankininkystės ir miškininkystės įmonių.

Alpių širdyje įsikūrusią iš kartos į kartą paveldimą kunigaikštystę sudaro vos 160 kvadratinių kilometrų, joje gyvena 40 000 gyventojų.

