Susituokė turtingiausia Europos princesė: paviešinta vestuvių akimirka

Šveicarijos bulvarinis laikraštis „Blick“ valdančiojo princo Hanso Adamo II 28-erių metų amžiaus anūkę pavadino „turtingiausia Europos princese“.
Ji su 34-erių investicijų valdytoju iš Venesuelos L. Maduro Vollmeriu susituokė Šv. Florino katedroje. Po ceremonijos iškilmės tęsėsi kunigaikščių šeimos pilyje.
Lichtenšteino rūmai laikomi labai turtingais – jiems priklauso nekilnojamojo turto, bankininkystės ir miškininkystės įmonių.
Alpių širdyje įsikūrusią iš kartos į kartą paveldimą kunigaikštystę sudaro vos 160 kvadratinių kilometrų, joje gyvena 40 000 gyventojų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!