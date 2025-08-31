Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Vilius Tarasovas atskleidė sėkmingos santuokos paslaptį: išdavė, kas šeimoje turi galutinį žodį

2025-08-31 07:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-31 07:30

Rugpjūčio 31 d. Vilius Tarasovas ir jo žmona Violeta Tarasovienė mini 18-ąsias vestuvių metines.

Violeta Tarasovienė, Vilius Tarasovas (nuotr. facebook.com)
6

Rugpjūčio 31 d. Vilius Tarasovas ir jo žmona Violeta Tarasovienė mini 18-ąsias vestuvių metines.

8

Naujienų portalui tv3.lt Vilius Tarasovas atskleidė, kaip atrodo jų kasmetinė šventė, ką reiškia sėkminga santuoka ir kokios akimirkos porai lieka širdyje.

Violeta Tarasovienė ir Vilius Tarasovas
(6 nuotr.)
(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Violeta Tarasovienė ir Vilius Tarasovas

Papietaujame paprastai – ir tai mūsų šventė

„Būname tik dviese, einame papietauti skaniai ir viskas. Nieko ypatingo nedarome“, – pasakojo Vilius, šypsodamasis ir pridurdamas, kad tokios paprastos akimirkos jiems pačios brangiausios.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šiemet ypatingų planų neturi, ypač kai metinės patenka į sekmadienį.

„Dar ne jubiliejus, ne 20 ar 30 metų. Paprastai tiesiog išeiname dviese, skaniai pavalgyti ir tiek.“

Metinės be dovanų – tik dėmesys vienas kitam

Kalbėdamas apie dovanų įteikimą per metines, Vilius pasakoja, kad jų šeimoje metinės visuomet buvo paprastos.

„Mes dovanas dovanojamės per gimtadienius. Kaip tik neseniai buvo Violetos gimtadienis. Per metines – dovanojame vienas kitam dėmesio.“

Vilius teigia, kad metinių tradicijų pora neturi, bet turi mėgstamą vietą, kur gali pasimėgauti maistu ir taure vyno.

Sėkmingų santykių receptas: bendravimas, meilė ir pagarba

Kalbėdamas apie tai, kas, jo nuomone, lemia sėkmingą santuoką, Vilius pabrėžė, kad paslaptis slypi paprastuose dalykuose.

„Bendravimas. Sutapimas, meilė ir bendravimas. Meilė – visų pirma. Pagarba – taip pat.“

Vilius priduria, kad kilusius nesutarimus visuomet sprendžia komunikacija.

„Mes viską išsikalbam, nepaliekam neišsiaiškintų dalykų. Nesinori gyventi po vienu stogu, jeigu neišsikalbėtume savaitėmis.“

O paklaustas apie tai, kas šeimoje priima svarbiausius sprendimus ir vadovauja kasdieniams reikalams, Vilius juokais, bet nuoširdžiai atsakė:

„Aišku, žmona. Ji vadovauja, viskas jos rankose“, – prisipažino Vilius.

Vilius atskleidė, kad jų gyvenime buvo daugybė įsimintinų akimirkų, kurios visada išlieka širdyje.

„Oi, tokių daug… Visos kelionės mums yra nuostabios. Labiausiai įsiminė praėjusių metų kelionė į Ameriką – tris savaites keliavome per 10 valstijų. Tokios akimirkos ir lieka širdyje.“

