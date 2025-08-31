Vilius Tarasovas atskleidė sėkmingos santuokos paslaptį: išdavė, kas šeimoje turi galutinį žodį

Naujienų portalui tv3.lt Vilius Tarasovas atskleidė, kaip atrodo jų kasmetinė šventė, ką reiškia sėkminga santuoka ir kokios akimirkos porai lieka širdyje.
Papietaujame paprastai – ir tai mūsų šventė
„Būname tik dviese, einame papietauti skaniai ir viskas. Nieko ypatingo nedarome“, – pasakojo Vilius, šypsodamasis ir pridurdamas, kad tokios paprastos akimirkos jiems pačios brangiausios.
Šiemet ypatingų planų neturi, ypač kai metinės patenka į sekmadienį.
„Dar ne jubiliejus, ne 20 ar 30 metų. Paprastai tiesiog išeiname dviese, skaniai pavalgyti ir tiek.“
Metinės be dovanų – tik dėmesys vienas kitam
Kalbėdamas apie dovanų įteikimą per metines, Vilius pasakoja, kad jų šeimoje metinės visuomet buvo paprastos.
„Mes dovanas dovanojamės per gimtadienius. Kaip tik neseniai buvo Violetos gimtadienis. Per metines – dovanojame vienas kitam dėmesio.“
Vilius teigia, kad metinių tradicijų pora neturi, bet turi mėgstamą vietą, kur gali pasimėgauti maistu ir taure vyno.
Sėkmingų santykių receptas: bendravimas, meilė ir pagarba
Kalbėdamas apie tai, kas, jo nuomone, lemia sėkmingą santuoką, Vilius pabrėžė, kad paslaptis slypi paprastuose dalykuose.
„Bendravimas. Sutapimas, meilė ir bendravimas. Meilė – visų pirma. Pagarba – taip pat.“
Vilius priduria, kad kilusius nesutarimus visuomet sprendžia komunikacija.
„Mes viską išsikalbam, nepaliekam neišsiaiškintų dalykų. Nesinori gyventi po vienu stogu, jeigu neišsikalbėtume savaitėmis.“
O paklaustas apie tai, kas šeimoje priima svarbiausius sprendimus ir vadovauja kasdieniams reikalams, Vilius juokais, bet nuoširdžiai atsakė:
„Aišku, žmona. Ji vadovauja, viskas jos rankose“, – prisipažino Vilius.
Vilius atskleidė, kad jų gyvenime buvo daugybė įsimintinų akimirkų, kurios visada išlieka širdyje.
„Oi, tokių daug… Visos kelionės mums yra nuostabios. Labiausiai įsiminė praėjusių metų kelionė į Ameriką – tris savaites keliavome per 10 valstijų. Tokios akimirkos ir lieka širdyje.“
