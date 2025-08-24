Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Ugnė ir Marius Sipariai mini svarbią progą: pasidalino išskirtiniais kadrais

2025-08-24 18:35
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-24 18:35

Žinoma nuomonės formuotoja Ugnė Siparė su vyru Mariumi Sipariu rugpjūčio 24 dieną švenčią įpatingą progą – 6-ąsias vestuvių metines. Moteris pasidalino nuotraukų albumu.

Ugnė Siparė (Nuotr. socialinių tinklų)
6

Žinoma nuomonės formuotoja Ugnė Siparė su vyru Mariumi Sipariu rugpjūčio 24 dieną švenčią įpatingą progą – 6-ąsias vestuvių metines. Moteris pasidalino nuotraukų albumu.

1

Ugnė Siparė džiugia žinia pasidalino savo socialiniuose tinkluose ir leido šia žinia pasidalinti su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Ugnė Siparė ir Marius Siparis mini vestuvių metines
(6 nuotr.)
(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Ugnė Siparė ir Marius Siparis mini vestuvių metines

Pasidalino nuotraukomis

Ugnė Siparė 6-ųjų vestuvių metinių proga pasidalino nuotraukų albumu, šalia kurio rašo:

TAIP PAT SKAITYKITE:

„6 metai ir skaičiuojame toliau! Va kokį albumėlį surinkau. Pvz. antroje nuotraukoje – mūsų koks trečias pasimatymas“.

Moteris pasidalino nuotraukomis, kuriose pora užfiksuota ne tik dabar, bet ir prieš daug metų. Pasidalino ir nuotrauka, kuri, kaip mini pati Ugnė, yra iš galimai trečiojo poros pasimatymo.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

