Ugnė ir Marius Sipariai mini svarbią progą: pasidalino išskirtiniais kadrais

Ugnė Siparė džiugia žinia pasidalino savo socialiniuose tinkluose ir leido šia žinia pasidalinti su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Pasidalino nuotraukomis
Ugnė Siparė 6-ųjų vestuvių metinių proga pasidalino nuotraukų albumu, šalia kurio rašo:
„6 metai ir skaičiuojame toliau! Va kokį albumėlį surinkau. Pvz. antroje nuotraukoje – mūsų koks trečias pasimatymas“.
Moteris pasidalino nuotraukomis, kuriose pora užfiksuota ne tik dabar, bet ir prieš daug metų. Pasidalino ir nuotrauka, kuri, kaip mini pati Ugnė, yra iš galimai trečiojo poros pasimatymo.
