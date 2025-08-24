Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

„Du broliai“ bendraturtis Tomas Jankauskas su žmona Vaida mini ypatingą progą

2025-08-24 13:55
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-24 13:55

„Du broliai“ bendraturtis Tomas Jankauskas (45 m.) ir jo žmona, interjero dizainerė Vaida Žemaitytė-Jankauskienė (34 m.) prieš kelias dienas pranešė, jog laukiasi pirmagimio, o rugpjūčio 24-ąją pora mini svarbią šventę – antrąsias vestuvių metines.

Vaida Žemaitytė ir Tomas Jankauskas (Nuotr. BNS ir socialinių tinklų)

„Du broliai" bendraturtis Tomas Jankauskas (45 m.) ir jo žmona, interjero dizainerė Vaida Žemaitytė-Jankauskienė (34 m.) prieš kelias dienas pranešė, jog laukiasi pirmagimio, o rugpjūčio 24-ąją pora mini svarbią šventę – antrąsias vestuvių metines.

2

Žinoma lietuvių pora Tomas Jankauskas ir Vaida Žemaitytė-Jankauskienė prieš kelias dienas socialiniuose tinkluose pasidalino džiugia naujiena – laukiasi pirmagimio. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Mini ypatingą progą

Šiandien pora pasidalino dar viena šeimai svarbia švente. Pora švenčia antrąsias vestuvių metines. Šia džiugia naujiena Vaida Žemaitytė-Jankauskienė sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Pasidalinusi nuotrauka, moteris rašo: „Antrosios vestuvių metinės. Laimingiausias gyvenimo laikas su Tavimi“.

 

 

