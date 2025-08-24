„Du broliai“ bendraturtis Tomas Jankauskas su žmona Vaida mini ypatingą progą

Žinoma lietuvių pora Tomas Jankauskas ir Vaida Žemaitytė-Jankauskienė prieš kelias dienas socialiniuose tinkluose pasidalino džiugia naujiena – laukiasi pirmagimio.
Mini ypatingą progą
Šiandien pora pasidalino dar viena šeimai svarbia švente. Pora švenčia antrąsias vestuvių metines. Šia džiugia naujiena Vaida Žemaitytė-Jankauskienė sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Pasidalinusi nuotrauka, moteris rašo: „Antrosios vestuvių metinės. Laimingiausias gyvenimo laikas su Tavimi“.
