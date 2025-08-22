Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

„Du broliai“ bendraturčio Tomo Jankausko šeimą aplankė ypatinga žinia

2025-08-22 15:55 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-22 15:55

„Du broliai“ bendraturtis Tomas Jankauskas (45 m.) ir jo žmona, interjero dizainerė Vaida Žemaitytė-Jankauskienė (34 m.), šiandien gyvena ypatingomis nuotaikomis – pora pranešė, kad laukiasi pirmojo vaikelio.

Vaida Žemaitytė ir Tomas Jankauskas (tv3.lt fotomontažas)

0

Šie jau atskleidė ir lytį: rudenį gims dukra. Šia džiugia žinia pora sutiko pasidalinti su tv3.lt portalo skaitytojais. 

Apie laukimą dizainerė atviravo žurnalui „Stilius“. „Ateina metas, kai norisi sustoti ir pagalvoti, ką šiame gyvenime po savęs paliksi“, – sakė Vaida, studijos „Clé de Maison“ įkūrėja. Pasak jos, nėštumas – ypatinga patirtis, kuri pakeičia požiūrį į gyvenimą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Meilės istorija – tarsi iš pasakos

Priminsime, kad pora susituokė 2023-aisiais Vilniuje. Vestuvės vyko išskirtinėje sostinės vietoje – „Bokšto skvero“ kieme. Jaunoji vilkėjo įspūdingą baltą suknelę, šventinę nuotaiką kūrė pianistė Ieva Dudaitė.

Sužadėtuvės įvyko ypatingą akimirką – per Tomo gimtadienį, artimiausių bičiulių ir šeimos rate. Tai buvo romantiškas poros gyvenimo etapas, kurį jie įprasmino vestuvėmis, o netrukus pasitiks ir naują – tėvystės.

