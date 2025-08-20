Lietuvos visuomenininkė iškėlė svajonių vestuves: pamatykite ypatingus kadrus

Vienas kitam svarbųjį „taip“ ištarę sužadėtiniai įsitikinę – nuo šiol jiems dar lengviau bus siekti bendrų tikslų, susijusių su įvairiomis kilniomis iniciatyvomis, rašoma pranešime spaudai.
Susituokė grožio salono įkūrėja
„Kai randi tą, kuris palaiko tavo sumanymus, yra nusiteikęs galvoti ne tik apie save, bet ir kitus, supranti, jog galėsi įgyvendinti net neįmanomus dalykus“, – neabejoja Salvija.
Vestuvių dieną nuotakos makiažu rūpinosi Brigita Vonžodė, o šukuosena – Auri hair. Pašnekovė puošėsi ilga, balta, itališka suknele iš naujausios kolekcijos – elegantišką, tačiau kartu subtiliai romantišką. Jaunikis Linas pasirinko klasikinį kostiumą, kuris derėjo prie nuotakos įvaizdžio.
Po trijų metų draugystės susituokę Salvija ir Linas pasikeitė geltono aukso žiedais – autoriniais juvelyro kūriniais, simbolizuojančiais jųdviejų ryšį bei meilės istoriją.
Vestuvių šventė vyko jaukiame Kairiūkščių dvare, kurį jaunieji pasirinko dėl jo elegancijos ir istorinės auros. Vakarą vedė Artūras Orlauskas, pasirūpinęs, kad svečiai nepritrūktų geros nuotaikos. Pusšimtis svečių grožėjosi pirmuoju jaunųjų šokiu, stebėjosi iliuzionisto Anton Lavrentjev triukais, dainavo kartu su Ovidijumi Vyšniausku. Iškilmingąją puotos dalį vainikavo ugnies šou.
Salvija pasakoja, kad ją ir Liną sieja ne tik jausmai, bet ir daug bendrų bruožų. Pavyzdžiui, kelionės motociklais. Tačiau vienas ryškiausių – humoro jausmas. Pirmą kartą pora nutarė susitikti... degalinėje.
„Į ją užsukome ir vestuvių dieną – norėjome nuotraukose išsaugoti prisiminimus“, – sako nuotaka.
Antrojo pasimatymo metu Salvija ir Linas nusprendė kartu pavedžioti šunis. Nuo tada augintinių draugystė tapo dar viena jungtimi tarp jųdviejų. Rūpintis gyvūnais yra tarsi Salvijos kraujyje – ji jau ne vienerius metus puoselėja du veislynus – tailandų ridžbekų „Azijos perlai“ ir meino meškėnų „Murkianti ledi“. Nuotaka yra ir aktyvi gyvūnų teisių gynėja.
„Abu esame temperamentingi, atkaklūs, turintys savo nuomonę. Mes net juokiamės panašiai. Tai, kad turime daug bendrų bei ryškius charakterius, ir faina, ir kartu nelengva“, – sako Salvija Naseckė.
