TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Nuotakos košmaras: vestuvių ceremonijoje jaunikio „meilužė“ rėžė, kad laukiasi jo vaiko

2025-08-14 20:21 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-14 20:21

Vestuvių ceremonija – viena laukiamiausių dienų poroms, tačiau kartais svajonių šventė apkarsta dėl įvairių priežasčių. Kad vestuvės gali virsti fiasko, puikiai žino Deitrote, JAV gyvenanti pora – vestuvių šventėje jaunikio „meilužė“ pareiškė, kad laukiasi jo vaiko.

Nuotakos košmaras: vestuvių ceremonijoje jaunikio „meilužė“ rėžė, kad laukiasi jo vaiko (nuotr. stop kadras)

Vestuvių ceremonija – viena laukiamiausių dienų poroms, tačiau kartais svajonių šventė apkarsta dėl įvairių priežasčių. Kad vestuvės gali virsti fiasko, puikiai žino Deitrote, JAV gyvenanti pora – vestuvių šventėje jaunikio „meilužė" pareiškė, kad laukiasi jo vaiko.

0

Poros vestuvės virto tikru meksikietišku serialu – vėl ėmė plisti užfiksuoti vaizdai iš ceremonijos, kurie buvo peržiūrėti dešimtis milijonų kartų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vestuvėse – nuotakos košmaras

Įraše užfiksuota, kaip nuotaka ir jaunikis jau turėjo išgirsti žodžius „skelbiu jus vyru ir žmona“, kai nei iš šio, nei iš to pasigirdo moters balsas. Ji ėmė šaukti ant jaunikio.

„Anthony! Tu apsimetinėsi, kad manęs nepažįsti? Negėrei savo vaistų?“ – rėkė moteris.

Pastorius dar bandė tęsti ceremoniją ir nekreipti dėmesio į įsibrovėlę, tačiau vestuvių svečiai negalėjo to ignoruoti. Moteris rėkė toliau.

„Anthony, žinau, kad tu mane girdi. Elgiesi taip, lyg manęs nepažinotum. Bet aš nešioju tavo kūdikį“, – rėžė moteris.

Tokių kaltinimų neapsikentusi jaunosios dukra įsiuto ir staigiai lėkė rėkiančios moters link. Mergina metė gėlių puokštę į įsibrovėlę ir liepė jai dingti iš mamos vestuvių.

@power106la LMMMAAOOOO I done seen it ALL!!! Not the side chick pullin’ up to the wedding! 😩😂☠️ (via: @danielleondemand) #foryou #foryoupage #lmao ♬ original sound - Power106LA

Trumpas vaizdelis buvo paviešintas socialiniame tinkle „TikTok“ ir sulaukė dešimčių milijonų internautų peržiūrų.

Didžioji dalis jų vaizdelį pavadino tikra meksikietiška telenovele ir prašė paviešinti vaizdelio tęsinį, tačiau jis taip ir nepasirodė.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

