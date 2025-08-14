Nuotakos košmaras: vestuvių ceremonijoje jaunikio „meilužė“ rėžė, kad laukiasi jo vaiko

Poros vestuvės virto tikru meksikietišku serialu – vėl ėmė plisti užfiksuoti vaizdai iš ceremonijos, kurie buvo peržiūrėti dešimtis milijonų kartų.
Vestuvėse – nuotakos košmaras
Įraše užfiksuota, kaip nuotaka ir jaunikis jau turėjo išgirsti žodžius „skelbiu jus vyru ir žmona“, kai nei iš šio, nei iš to pasigirdo moters balsas. Ji ėmė šaukti ant jaunikio.
„Anthony! Tu apsimetinėsi, kad manęs nepažįsti? Negėrei savo vaistų?“ – rėkė moteris.
Pastorius dar bandė tęsti ceremoniją ir nekreipti dėmesio į įsibrovėlę, tačiau vestuvių svečiai negalėjo to ignoruoti. Moteris rėkė toliau.
„Anthony, žinau, kad tu mane girdi. Elgiesi taip, lyg manęs nepažinotum. Bet aš nešioju tavo kūdikį“, – rėžė moteris.
Tokių kaltinimų neapsikentusi jaunosios dukra įsiuto ir staigiai lėkė rėkiančios moters link. Mergina metė gėlių puokštę į įsibrovėlę ir liepė jai dingti iš mamos vestuvių.
@power106la LMMMAAOOOO I done seen it ALL!!! Not the side chick pullin’ up to the wedding! 😩😂☠️ (via: @danielleondemand) #foryou #foryoupage #lmao ♬ original sound - Power106LA
Trumpas vaizdelis buvo paviešintas socialiniame tinkle „TikTok“ ir sulaukė dešimčių milijonų internautų peržiūrų.
Didžioji dalis jų vaizdelį pavadino tikra meksikietiška telenovele ir prašė paviešinti vaizdelio tęsinį, tačiau jis taip ir nepasirodė.
