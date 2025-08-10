Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Išgirdus, ko dukra prašo vestuvėms, uteniškė vos nenualpo: „Smūgis į širdį“

2025-08-10 19:20 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-10 19:20

Vasara – vestuvių metas, kai džiaugsmas ir meilė susipina su netikėtais iššūkiais. Kartais jaunavedžių sprendimai, atrodantys patogūs jiems patiems, artimiesiems gali tapti nemalonia staigmena.

Asociatyvi nuotrauka (nuotr. 123rf.com)

6

Tv3.lt primena prieš kelerius metus skaitytojos atsiųstą laišką, kuriame ji atvirai išsako nuoskaudą dėl dukros sprendimo vestuves kelti užsienyje.

„Šiemet tuoksis mano dukra. Mano vienturtė, kurios vestuvių su tėvu laukėme pastaruosius kelis metus, kai tik sužinojome, jog susižadėjo. Nebuvome labai laimingi, kad jos išrinktasis – italas ir kad gyvena jiedu svetimoje šalyje, tačiau kas mes, kad galėtume pasipriešinti? Deja, šią vasarą mums buvo suduotas galutinis smūgis į širdį“, – rašė tv3.lt laišką iš Utenos atsiuntusi Ilona.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Apie tai, kad dukra susižadėjo su italu, žinojome jau kelerius metus. Planavo tuoktis praėjus metams po sužadėtuvių, tačiau planai pasikeitė ir puotą jiedu kels tik kitų metų pavasarį.

Su tėvu vis laukiame, kada grįš būsimi sutuoktiniai iš Italijos, tačiau vieno telefoninio pokalbio metu sužinojau, kad mūsų vienturtė dukra nusprendė tuoktis Italijoje!

Nenori vestuvių užsienyje

Aš vos negavau širdies smūgio – kur matyta, mums su vyru virš 60, ar tikrai mes pasiruošę skristi į svečią šalį?

Negaliu patikėti tokiu dukros sprendimu. Kai paklausiau, kodėl taip nusprendė, atsakė, jog didžioji būsimojo vyro šeimos dalis, draugai ir artimieji gyvena būtent ten, todėl neapsimokėtų prašyti, kad visi atvažiuotų į Lietuvą.

Neva mums lengviau, nes mūsų tik keli. Bet kas tie „keli“? Tai juk nuotakos tėvai! Dabar, pasak jaunavedžių, mes turime belstis į kitą šalį, nors esame jau garbaus amžiaus ir tokia kelionė mums tikrai sunki.

Tai va kaip būna, augini visą gyvenimą vaikus, o paskui ateina laikas, kai būsimas vyras ir jo šeima tampa svarbesni nei vieninteliai tėvai. Apmaudu ir liūdna.

Autorius: skaitytoja Ilona

